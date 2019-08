'Grimmige economie kan sense of urgency losmaken bij regeringsonderhandelaars'

De krimp in de Duitse economie kan ook de Belgische economie onder het nulpunt duwen. Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest schat de kans op een recessie in België nu op 50 procent.

Wat betekent de economische malaise in Duitsland voor de Belgische economie?

Bart Van Craeynest: 'De Belgische economie is zo nauw verwant met de Duitse dat het ondenkbaar is dat België hier ongeschonden uitkomt. De Duitse industriële activiteit kent zijn grootste terugval sinds 2009, het is een kwestie van tijd voor dit ook naar onze bedrijven doorsijpelt. Voorlopig hebben we goed standgehouden en zien we het nog niet in de harde data. Maar als de Duitse economie niet heropleeft, en als we een harde brexit krijgen, acht ik de kans dat we de komende kwartalen in een recessie (twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp, red.) duiken nu op fifty-fifty.'

Welke sectoren zijn kwetsbaar?

Van Craeynest : Eerst leek het er nog op dat de klappen in Duitsland alleen vielen bij de autobouwers. Daar begonnen vorige zomer de eerste tekenen van vertraging op te duiken toen de emissieprocedures voor voertuigen werden aangepast. Maar intussen is het duidelijk dat de hele Duitse economie besmet is geraakt. Dat maakt ook de risico's voor Belgische bedrijven duidelijk neerwaarts. In eerste instantie denk ik aan halfgeleiderproducenten en toeleveranciers voor de auto-industrie. Maar het kan veel breder gaan dan dat. In principe zijn alle exportgevoelige bedrijven kwetsbaar. Vlaamse bedrijven zien nu al hun exportmogelijkheden naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, de landen waar we extreem afhankelijk van zijn, afnemen.'

Mogen we van een crisis spreken?

Van Craeynest: 'Het is een conjunctuurdip, maar het is geen 2008. De kansen op een recessie mogen dan toenemen, de risico's op een zware terugval blijven voorlopig beperkt. De huidige malaise is immers niet zozeer te wijten aan het uiteenspatten van een zeepbel. Het is eerder een lange optelsom van onzekerheden. We weten niet wat Trump nog uit zijn hoed zal toveren, we weten niet hoe sterk de Chinese economie zal afkoelen en we weten niet hoe de brexit zich zal materialiseren.'

Kan dit de regeringsonderhandelingen bespoedigen?