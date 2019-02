Groen: 'Geen plan? Ons renovatieplan is door iedereen overgenomen'

Op dat debat tussen 'gele en groene hesjes' ging Crombez zondag in het Eén-programma 'De Zevende Dag' in de clinch met collega Meyrem Almaci van Groen. Hij riep Almaci op concrete plannen rond klimaat en koopkracht te formuleren. 'Wij zijn bijvoorbeeld al zo lang steun aan het vragen om btw op elektriciteit te verlagen. Tot dusver zonder reactie.'

'Klopt niet. Wij hebben plan na plan voorgesteld', repliceerde Almaci. 'Neem het renovatieprogramma dat wij in 2015 in de aanloop naar de klimaattop in Parijs voorstelden. Dat wordt nu door alle andere partijen overgenomen.'