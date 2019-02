Groen en N-VA clashen over energiebeleid

'Zonder kernenergie gaat het licht uit', zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Bangmakerij', riposteert Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Terwijl jongeren donderdag opnieuw massaal de straat optrokken voor een ambitieuzer energiebeleid, leerde een debat in 'Ter Zake' op VRT-zender Canvas vrijdagavond vooral hoe verdeeld de politiek is. N-VA-voorzitter Bart De Wever en Groen-voorzitster Meyrem Almaci bleken op veel aspecten lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Vooreest over de verlenging van de kerncentrales en dus uitstel van de kernuitstap. De Wever: 'Onze kerncentrales leveren ruim de helft van ons elektriciteitsverbruik, hernieuwbare nog geen 10 procent. Daar hebben we 20 jaar over gedaan, het kostte ons 40 miljard. Groen zegt nu 'we gaan binnen zeven jaar 40 procent hebben'. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Zonder de nucleaire zes gigawatt gaat het licht uit.'

Als Ineos zich niet inschakelt in de vergroening, dan gaan zij betalen Meyrem Almaci Groen

'Kerncentrales plaatsen ons voor andere problemen, maar zijn CO2-neutraal', vervolgt de N-VA-voorzitter. 'Er is geen bedrijfsmodel voor een nieuwe centrale, maar over tien jaar misschien wel. Daar voeren we in Mol onderzoek naar, onderzoek waar we al 600 miljoen in gestopt hebben.'

'Kerncentrales zijn een peperdure en onbetrouwbare energiebron', repliceerde Almaci. 'Bovendien zijn ze als monopolist op onze energievoorziening een enorme rem op de ontwikkeling van alternatieven'.

In de chemie werken 20.000 mensen, die horen tot de best betaalde werknemers van ons land en maken producten die onze ecologische voetafdruk verminderen Bart De Wever N-VA

Wat met de gascentrales die nodig zullen zijn om bij de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen het licht aan te houden? 'Dat is een tussenoplossing, die kun je in tegenstelling tot kerncentrales aan en uit schakelen', zei Almaci. 'Weet goed, ook die gascentrales gaan gesubsidieerd moeten worden en zullen veel emissies in de lucht stoten', antwoordde De Wever.

Almaci maakte brandhout van het argument dat de klimaatbetogers blind zijn voor de sociale kostprijs en potentiële verarming. 'De energietransitie gaat perfect samen met economische welvaart. Dat leert een studie van UCL in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Niets doen, daarentegen, gaat ons erg veel geld kosten. Dáár gaat meneer De Wever altijd aan voorbij.'

Ineos

Wat met de milieufiscaliteit? Almaci. 'Eén: verschuif uw belastingen via bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget. Twee: belast de grote verbruikers.' Dat laatste bracht het debat naadloos bij misschien nog het heikelste thema van het debat, de grote Antwerpse investering die chemiereus Ineos recent aankondigde.

Almaci: 'Als dat bedrijf zich niet inschakelt in de vergroening, dan gaan zij betalen.'