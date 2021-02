Groene Icarus Kristof Calvo begint tocht door de woestijn

Kristof Calvo verdwijnt uit de cockpit van Groen. Hij stopt als aanvoerder van de Kamergroep en wordt 'fellow' in de denktank van de Nederlandse groenen.

Toen Guy Verhofstadt (Open VLD) na de blauwe overwinningsnederlaag van 1995 aan zijn befaamde tocht door de woestijn begon, bracht hem dat in werkelijkheid naar Toscane. Kristof Calvo (Groen) heeft een rijbewijs noch een buitenverblijf, dus zoekt hij zijn herbronning dicht bij huis in Den Haag.

Bij zijn vriend en voorbeeld Jesse Klaver gaat hij onbezoldigd mee brainstormen over een nieuwe beginselverklaring voor GroenLinks, in een cumul - oh ironie - met de job van gewoon parlementslid en dus niet langer als groepsleider. Een paar jaar een fris hoofd halen na de opdoffer van je carrière geeft een mens vast meer energie dan elke week schildknaap te moeten spelen voor een regering waarin je zelf wou floreren.

Voor wie Calvo (34) kent, is dit geen verrassing. Voor een volledige exit uit de Wetstraat is hij te zeer een politiek beest. Maar al in de kerstvakantie stuurde hij signalen uit dat hij niet per se de eerste viool moest blijven spelen in de Kamerfractie. Hij wou vooral dat het weer plezant kan worden bij Groen en dat de partij met iets groots bezig kan zijn.

Groen heeft zich anderhalf jaar zo koest gehouden om de kansen op een regeringsdeelname niet te verkwanselen dat ze geur- en kleurloos is geworden.

Daarover zijn de frustraties bij veel Groen-toppers groter dan over de keuze voor Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten, die goed hun streng trekken als ministers. De partij ligt al sinds de mislukte verkiezingen van mei 2019 in een coma. Ze heeft zich anderhalf jaar zo koest gehouden om de kansen op een regeringsdeelname niet te verkwanselen dat Groen geur- en kleurloos is geworden. En dàt op het moment dat bij concurrent sp.a de nieuwe heiland is geland.

Het kan verkeren. Wat Conner Roussseau vandaag is, was Calvo in 2014, toen hij zich ontpopte tot oppositieleider tegen de regering-Michel. Kranten en tijdschriften stonden vol met lofdichten voor het politieke en retorische talent van Calvo, die een oppositie in zijn eentje vormde.

Calvo, een vat vol Catalaanse branie, oordeelt op dat moment dat Groen - een hobbyclub met een onwerkbare interne democratie- met de grote jongens moet meespelen. Dat wil zeggen: zich als de anti-N-VA opwerpen. Schuchtere pogingen om een meer liberale koers gericht op kmo's te varen, worden geruild voor een erg links en moreel verheven discours, alsof de N-VA de welvaartsstaat en de mensenrechten in één keer afschaft. Commercieel werkt het. De N-VA lanceert een persoonlijke campagne tegen Calvo, die vijand nummer een wordt voor het ‘Helfieleger’ op de sociale media. De bedreigingen en verwensingen vallen Calvo en voorzitter Meyrem Almaci zwaar, maar politiek kunnen ze zich geen betere setting wensen voor de verkiezingen van 2019. Zeker als ook de klimaatjongeren in hun schoot vallen.

Maar Groen kan de rol van uitdager en het gevecht met de communicatiemachine van de N-VA niet aan. Almaci en Calvo zijn drammerig en maken uitschuivers. Uitgedaagd door Theo Francken maakt Groen de fout om in volle campagne een becijferd klimaatplan te lanceren. Bij de voorbereiding miskijkt ze zich volledig op de vragen die gaan komen. Dat de focus van de media op het uitdoven van de bedrijfswagens zou liggen, had Groen niet ingeschat.

De manier waarop Calvo wordt gepasseerd voor de regering maakt een verdere samenwerking met voorzitter Almaci onmogelijk.

De frustraties lopen op, wanneer duidelijk wordt dat droompeilingen slechts een droom zullen blijven. Vanop de tweede rij klinkt gemor dat Almaci en Calvo alles naar zich toetrekken, terwijl beiden zelf vinden dat ze de strijd helemaal alleen moeten voeren. Maar bovenal verzuurt de relatie tussen de twee compleet. De ene verwijt de andere de uitslag van 2019. De manier waarop Calvo vervolgens wordt gepasseerd voor de regering maakt een verdere samenwerking onmogelijk.