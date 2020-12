Groenen stellen geen veto tegen Danny Pieters

De groenen zullen zich niet verzetten tegen de kandidatuur van Danny Pieters voor het Grondwettelijk Hof. Eerder deed de N-VA dat wel bij Ecolo-kandidate Zakia Khattabi.

Het lijkt opmerkelijk nu een regering van liberalen, socialisten, groenen en CD&V is aangetreden, maar het is aan de N-VA om een rechter te benoemen bij het Grondwettelijk Hof. Dat is het gevolg van een afspraak tussen de politieke partijen die al even meegaat. Volgens die afspraak mocht sp.a in 2019 Yasmine Kherbache als rechter benoemen, vorig jaar was het de beurt aan Ecolo.

De Franstalige groenen droegen tot twee keer toe gewezen partijvoorzitter en huidig minister van Green Deal Zakia Khattabi voor, maar zij kreeg in de Senaat geen tweederdemeerderheid achter zich. Het Vlaams Belang en de N-VA voerden een persoonlijke campagne tegen Khattabi, die ze als een activiste zonder rechtendiploma - wat geen must is voor de functie - neerzetten. Ook bij de liberale partijen was er tegenstand.

Vorige week raakte bekend dat de groenen van plan waren om de Vlaams-nationalisten nu een koekje van eigen deeg te geven en de kandidaat van de N-VA, Danny Pieters (64), niet te steunen. Dat zou betekenen dat de N-VA er niet zou raken, want er is een tweederdemeerderheid nodig in de Kamer. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, maakte Groen-fractieleider Kristof Calvo woensdag bekend.

Als groenen staan we voor een andere politiek. When they go low, we go high. Kristof Calvo Kamer-fractieleider Groen

'Boven elke professionele verdenking'

'De campagne van de N-VA en het Vlaams Belang tegenover Zakia Khattabi was leugenachtig en oneerlijk. Maar als groenen staan we voor een andere politiek. De werking van onze instellingen primeert: het Grondwettelijk Hof moet kunnen functioneren. When they go low, we go high', zei Calvo met een quote van Michelle Obama.

De groenen vragen wel een hervorming van de spelregels voor het benoemen van rechters. In de wandelgangen van het parlement wordt ook gefluisterd dat het van beleefdheid had getuigd als de N-VA eerder dan vandaag steun voor Pieters' kandidatuur had gevraagd.

In een reactie zegt de N-VA tevreden te zijn 'dat alle partijen zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken en rekening houden met de democratische krachtverhoudingen'. 'Met Danny Pieters heeft de N-VA een kandidaat die boven elke professionele verdenking staat', zegt Kamer-fractieleider Peter De Roover.

Pieters is al vele jaren actief als hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de KU Leuven en als politicus. Hij zat voor de N-VA in het parlement en was even Senaatsvoorzitter. Aan de KU Leuven was hij van 2013 tot 2017 vicerector onder Rik Torfs.