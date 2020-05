Grondige controle op coronasteun voor bedrijven in fiscale paradijzen

Niet de Panama Papers of andere belastingschandalen, maar de coronacrisis heeft ertoe geleid dat ons land voor het eerst belastingvoordelen koppelt aan een verbod op constructies in belastingparadijzen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de maatregel over de voorafbetaling van vennootschapsbelasting als ze een dochterbedrijf hebben in een belastingparadijs of als ze voor 100.000 euro of meer aan betalingen hebben gedaan aan vennootschappen in belastingparadijzen, tenzij het gaat om betalingen met een 'rechtmatige financiële of economische reden'.