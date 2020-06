Grondwettelijk Hof ziet geen graten in hoofddoekenverbod

Het neutraliteitsbeginsel in het Franstalig gemeenschapsonderwijs, dat een hoofddoekenverbod in scholen mogelijk maakt, vormt geen inbreuk op de grondwet of op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, meent het Grondwettelijk Hof.

Sinds 1994 kunnen scholen in het Franstalig gemeenschapsonderwijs hoofddeksels, juwelen, kledij of insignes die een politieke, filosofische of godsdienstige mening of strekking weergeven via het schoolreglement verbieden.

In 2017 trokken enkele studenten van de Brusselse hogeschool Francisco Ferrer naar de rechter tegen dat decreet. In die hogeschool is het neutraliteitsbeginsel van toepassing, maar volgens de betrokken studenten - moslima's die een hoofddoek wensen te dragen op school - is de regel discriminerend.

Grondwettelijk hof

Uiteindelijk moest het Grondwettelijk Hof zich over de zaak buigen. Dat oordeelt nu dat het decreet uit 1994 geen schending vormt op de vrijheid van godsdienst, het recht op een menswaardig leven of de vrijheid van onderwijs, de artikels 19, 23 en 24 van de grondwet. 'Ook het artikel 9 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst waarborgt, wordt niet met de voeten getreden', klinkt het.

In het Vlaamse gemeenschapsonderwijs geldt sinds februari 2013 een verbod op alle levensbeschouwelijke kentekens, zoals een hoofddoek. Dat verbod kwam vrijwel meteen onder druk te staan. Verschillende leerlingen trokken al naar de Raad van State, die telkens oordeelde dat de maatregel in de betreffende scholen disproportioneel is.