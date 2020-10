Groot-Brittannië sluit eerste grote vrijhandelsakkoord na brexit

Groot-Brittannië en Japan hebben vrijdag in Tokio een vrijhandelsverdrag boven de doopvont gehouden. Japan hoopt vurig dat het Britse eiland een toegangspoort tot de Europese markt kan blijven.

Het is de eerste keer sinds hun vertrek uit de Europese Unie dat de Britten een handelsdeal bereiken met een economische grootmacht. 'Sommigen zeiden dat een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk geen afzonderlijke handelsakkoorden zou kunnen sluiten, of dat het jaren in beslag zou nemen. Maar vandaag bewijzen we het ongelijk van de sceptici', verklaarde de Britse minister van Internationale Handel Liz Truss vrijdag tijdens een ceremonie in Tokio.

Als beide parlementen het licht tijdig op groen zetten, moet het Brits-Japanse verdrag vanaf januari van kracht worden. Het moet de continuïteit van de handel en investeringsstromen tussen beide landen garanderen. Op 1 januari verlaat het VK immers de Europese douane-unie en de interne markt en zijn de Europese handelsakkoorden niet langer van tel voor de Britten.

Het Brits-Japanse verdrag is grotendeels geënt op het bestaande verdrag tussen Japan en de EU. Zo is voorzien dat de douanetarieven op Japanse auto's stapsgewijs worden afgebouwd tegen 2026, net zoals dat in het akkoord met de EU is vastgelegd. Ook de Japanse tarieven op Britse landbouwproducten blijven op hetzelfde niveau als in het verdrag met de EU is bepaald.

Truss beklemtoonde niettemin dat het Britse akkoord 'verder gaat', onder meer op het vlak van digitale uitwisseling. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi prees dan weer 'een betere toegang' van bepaalde onderdelen voor de spoor- en automarkt tot de Britse markt.

Deal met de EU

Motegi beklemtoonde echter vooral dat Japan het VK als een 'toegangspoort tot de EU' blijft zien. 'Het is van groot belang dat de toeleveringsketens tussen het VK en de EU behouden blijven', sprak Motegi de hoop uit op een spoedig handelsakkoord tussen Londen en Brussel.

Na enkele dagen van politiek drama zijn die moeizame onderhandelingen tussen de Britten en de Europeanen intussen weer op gang getrokken. De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier vertoeft sinds donderdag in de Britse hoofdstad. Beide partijen hebben nog enkele weken om een doorbraak te forceren. Anders dreigen vanaf januari douanetarieven op de handel over het Kanaal.