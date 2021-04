Groot proces over oplichting van ruim 1.000 wagenverkopers

Het proces vindt plaats in de nieuwe rechtbank "Justitia" op de oude NAVO-site in het Brusselse Haren.

Maandag gaat in Brussel het proces van start tegen een criminele organisatie die zich specialiseerde in oplichting met voertuigen. Het federaal parket vervolgt in het dossier 79 verdachten die meer dan 1.000 slachtoffers zouden gemaakt hebben en 6,5 miljoen euro hebben buitgemaakt.

Voor het proces, dat plaatsvindt in de nieuwe rechtbank 'Justitia' op de oude NAVO-site in het Brusselse Haren, zijn tot eind juni vier zittingen per week voorzien.

Volgens het federaal parket gingen de daders meestal op dezelfde manier te werk. Ze namen contact op met mensen die hun wagen te koop aanboden, en stelden voor die te kopen. De zogenaamde kopers deden daarbij niet moeilijk over de prijs en betaalden de wagen met een app op hun smartphone, of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen, en de auto was naar het buitenland verscheept.