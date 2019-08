Grootste Belgische wapentrafikant opgepakt in Portugal

De wapenhandelaar Jacques Monsieur (66) is woensdagavond gearresteerd in Herdade do Jambujal, in Portugal. Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie kon hem opsporen.

Jacques Monsieur werd op 19 oktober 2018 door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 1,2 miljoen euro wegens illegale wapentrafiek en deelname aan een criminele organisatie. De in Halle geboren notariszoon had nog cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling. Maar dat werd recent door het Hof van Cassatie verworpen.

Schermvullende weergave Jacques Monsieur in de rechtbank in 2017. ©BELGA

Uit documenten en een computer die gevonden waren bij een huiszoeking konden speurders ontdekken hoe hij jarenlang had onderhandeld om een ongelooflijk arsenaal aan oorlogsvuurwapens, munitie, tanks, boten, gevechtshelikopters en -vliegtuigen te verkopen aan zeven landen: Iran, Guinee-Bissau, Mauritanië, Tsjaad, Indonesië, Pakistan en het Libië van Moammar Khadafi. ‘Die waren bestemd voor Khadafi, maar mogelijk ook voor de islamisten, of de Somaliërs, of zo', antwoordde hij de speurders tijdens een ondervraging.

Voortvluchtig

Sinds zijn veroordeling was hij voortvluchtig en werd hij door het federaal parket internationaal geseind. De speurders kwamen hem recent door een onbetaald paardentransport die hij had besteld op het spoor. Dat bracht hen uiteindelijk naar Portugal. Lokale speurders konden hem arresteren in een geheim onderkomen in een groot landhuis naast zijn paardenstallen.

Monsieur verschijnt vrijdag in Portugal voor de rechtbank, meldde VTM Nieuws. Het federaal parket heeft een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd en vraagt de overlevering naar ons land.

