Grote kuis privacycommissie laat op zich wachten

De privacycommissie geeft advies over privacy-issues, zoals over de coronapas.

Terwijl de directeurs van de privacycommissie elkaar naar het leven staan, vindt ook de politiek geen uitweg voor de geplaagde waakhond. Ondertussen loopt de organisatie kreupeler dan ooit.

De Europese Commissie verwacht woensdag een antwoord van België over het gebrek aan onafhankelijkheid van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de privacycommissie in ons land. Dat antwoord is er niet. Het federaal parlement, waaronder de GBA valt, deed zijn huiswerk niet op tijd.

De essentie België was niet in staat een Europese klacht te beantwoorden over het gebrek aan onafhankelijkheid bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het federaal parlement en de regering wijzen naar elkaar.

Ondertussen gaat de interne storm bij de privacywaakhond naar een hoogtepunt. Het lot van directeur en voorzitter David Stevens hangt aan een zijden draadje.

De interne ruzie bij de privacycommissie gaat ten koste van een sterk privacybeleid voor de burger.

Nochtans ligt er een wetsvoorstel dat schoon schip moet maken klaar in het parlement. Dat moet de zaak oplossen. Maar omdat de wet geen hoogdringendheid kreeg, werd er nog niet over gestemd.

'Michel draalt'

Voor de reden van die vertraging verwijzen insiders naar staatssecretaris voor Privacy Mathieu Michel (MR). Hij zou zelf de hand leggen aan een wetsontwerp. 'Hij draalt terwijl Europa ons op de vingers tikt', klinkt het bij onder anderen Kristien Van Vaerenbergh, Kamerlid voor N-VA en voorzitster van de commissie Justitie.

De klacht van de Europese Commissie is de verantwoordelijkheid van het parlement. Kabinet staatssecretaris voor Privacy Mathieu Michel

'Niets van aan', zegt het kabinet van Michel. 'De klacht van de Europese Commissie is de verantwoordelijkheid van het parlement. Wij komen niet tussen daarin.' Wel werkt de staatssecretaris aan een breder voorstel dat de werking van de privacycommissie herbekijkt. 'Maar dat staat de verantwoordelijkheid van het parlement allerminst in de weg.'

De Europese klacht viseert twee mensen. Cryptoloog Bart Preneel, ook lid van het Informatieveiligheidscomité IVC, en vooral topambtenaar Frank Robben, die betrokken is bij verschillende dataprojecten van de overheid.

Preneel geeft aan dat hij zijn mandaat bij het IVC wil opzeggen. 'Als Europa een belangenconflict ziet en het federaal parlement geen actie onderneemt, dan neem ik zelf ontslag bij het IVC', zegt Preneel aan De Tijd. 'De Kamer heeft mij voor beide functies aangesteld. Ik heb nooit gevraagd om die twee mandaten te combineren.'

Stevens ontslag?

Er woedt ook een burgeroorlog tussen de vier overgebleven directeurs bij de privacycommissie. De vijfde directeur, Alexandra Jaspar, gooide begin december in De Tijd al misnoegd de handdoek in de ring. De vete tussen de directeurs gaat zo diep dat het gevolgen heeft voor de algemene werking van de commissie (zie kader).

De Kamercommissie Justitie adviseerde een ontslagprocedure te openen tegen twee van de vier directeurs, onder wie voorzitter David Stevens.

Omdat de situatie onhoudbaar is, adviseerde de commissie Justitie voor het kerstreces een ontslagprocedure tegen twee van de vier directeurs op te starten: David Stevens en Charlotte Dereppe. Bij hen zouden er 'voldoende nadelige elementen aanwezig zijn'. Tegen 18 januari krijgt de voltallige Kamer inzage in de dossiers en moeten de parlementsleden beslissen of de procedure opgestart wordt.

'Niet fijn', zegt directeur en voorzitter David Stevens, al houdt hij de moed erin. 'Dit is een kans om mijn naam te zuiveren.' Hij hoopt snel duidelijkheid te krijgen over zijn lot, net als over de organisatie, waarover de werknemers 'nachtmerries' zouden hebben.