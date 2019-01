Grote opkomst spijbelende jongeren voor tweede klimaatbetoging

De spijbelende klimaatjongeren begonnen rond 10.30 uur aan hun protestmars door de hoofdstad. Ze riepen slogans als 'Youth for Climate', 'What do we want? Climate justice' en 'Fossil fuel has got to go'. Ze droegen borden en doeken met slogans als 'Brossen voor de bossen' en 'Make love not CO2'. Ze hebben één eis voor de Belgische politici: een bindend klimaatplan dat de opwarming van de aarde tot minder dan 1,5° beperkt.