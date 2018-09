Grote politieactie tegen transmigranten in Kruibeke

De controle van vrachtwagens in Kruibeke leidde tot de arrestatie van 21 transmigranten, voornamelijk Eritreërs. Die worden vrij vlug weer vrijgelaten, want omwille van de politieke situatie in Eritrea kunnen ze niet worden teruggestuurd.Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat die arrestaties nuttig zijn, omdat op die manier via het inlezen van hun mobiele telefoon kan gespoord worden naar mensensmokkelaars. 'We moeten blijven inzetten om smokkelaarsnetwerken te ontmantelen, want het zijn zij die die sukkelaars naar hier brengen en hen valse hoop geven', aldus Jambon in het Radio1-programma De Ochtend.