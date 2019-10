HSBC mag Belgische vervolging afkopen met 295 miljoen euro

De Brusselse raadkamer heeft de grootste minnelijke schikking ooit in ons land goedgekeurd. Dat meldt de bank HSBC die 295 miljoen heeft betaald om zijn strafvervolging af te kopen.

Meer dan 3.000 Belgische klanten van de HSBC Private Bank in het Zwitserse Genève konden jarenlang, tot 2007, miljarden euro's zwart geld verborgen houden voor onze fiscus. Tot de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in de zomer van 2010 de bankgegevens van al die Belgen - vooral diamantairs - te pakken kreeg via de Franse fiscus, die ze zelf in handen had gekregen via een ex-medewerker van HSBC.

Terwijl de BBI zich bezighield met de klanten van HSBC begon het Brusselse gerecht een onderzoek naar de bank zelf. Op bevel van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise werden al in oktober 2013 huiszoekingen uitgevoerd bij een twintigtal cliënten van de bank. Het dossier was geopend tegen HSBC Private Bank voor feiten van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, het vormen van een criminele organisatie en onwettige uitoefening van de functie van financieel tussenpersoon.

Het gerechtelijk onderzoek is al een tijdje afgesloten en het was wachten op de eindvordering van het Brusselse parket. Er waren al langer aanwijzingen dat zowel HSBC als het Brusselse parket bereid was de zaak af te sluiten met een verruimde minnelijke schikking en dat beide partijen daarover onderhandelden achter de schermen.

Begin augustus maakte De Tijd bekend dat er een akkoord was bereikt met het parket voor zo'n 300 miljoen euro. Dit was veruit de grootste minnelijke schikking in de geschiedenis van het Belgische gerecht. Het vorige record was behaald in een grote fraudezaak rond het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds. In december 2013 raakte bekend dat 160 miljoen euro was betaald om dat dossier af te sluiten zonder vervolgingen. In die zaak kreeg het Antwerpse parket 10 miljoen euro en de BBI 150 miljoen.

groen licht

Maar de Brusselse raadkamer moest de schikking nog goedkeuren en HSBC meldt dat de raadkamer vandaag het licht op groen heeft gezet. Volgens HSBC zal HSBC Private Bank (Suisse) SA de Belgische autoriteiten 295 miljoen euro betalen.

'HSBC heeft in het verleden de zwakke punten in de controlemechanismen van haar Zwitserse dochteronderneming erkend en concrete maatregelen genomen om die punten aan te pakken', luidt het in een persbericht. 'De schikkingsovereenkomst vermeldt de belangrijke hervorming van de Zwitserse Private Bank vanaf 2009. De Zwitserse Private Bank opereert vandaag onder een nieuw management, is gericht op een kleiner aantal markten en klanten en heeft een sterker compliance-kader, onder meer wat fiscale transparantie betreft.

'De schikking bevat geen erkenning van schuld door HSBC. Het bedrag is volledig geprovisioneerd.'

Swissleaks

Het begon allemaal met één klokkenluider, de nu 47-jarige Frans-Italiaanse Hervé Falciani. Al in 2006 begon hij bankgegevens te kopiëren bij het kantoor van HSBC Private Bank in Genève. Toen hij destijds de database van de bank moest reorganiseren, had hij al snel in de gaten dat er sprake was van een grootscheeps systeem om zwart geld te helpen verbergen. Hij kopieerde de bankgegevens van ruim 100.000 cliënten van over de hele wereld, van 1988 tot 2007. Nadat Falciani begin 2009 was aangehouden door het Franse gerecht begonnen de Fransen een onderzoek naar de grootschalige belastingfraude door de klanten van de bank in Genève.

Via de Fransen kreeg ook de Belgische fiscus op 7 juli 2010 3.137 gelekte rekeningbestanden van 2.450 Belgen die klant waren bij HSBC in Genève. In oktober 2013 kon De Tijd die gelekte bankgegevens inkijken en raakte bekend hoe die Belgische klanten - vooral diamantairs, maar ook andere rijke Belgen - bij HSBC rekeningen verborgen konden houden door ze op naam te zetten van schermvennootschappen in belastingparadijzen.

In februari 2015 kon De Tijd samen met Le Soir en Knack en het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ ook onthullen dat in de data van Falciani nog 722 klanten opdoken met links naar ons land, die nog niet op de lijst stonden die onze fiscus had.