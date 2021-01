Hartstilstand oorzaak overlijden Ibrahima in Brusselse cel

De 23-jarige Ibrahima Barrie, die zaterdag overleed nadat hij was opgepakt door de Brusselse politie, is gestorven aan een hartstilstand. Volgens advocaat Alexis Deswaef ging de politie wel degelijk in de fout.

De autopsie bracht een hartafwijking aan het licht, zegt Alexis Deswaef, de advocaat van de familie. Barrie zou in het politiebureau een hartaanval hebben gekregen. Volgens de eerste vaststellingen van het toxicologisch onderzoek had hij geen drugs gebruikt.

Volgens de advocaat hebben de politiediensten fouten gemaakt nadat Barrie plots in elkaar was gezakt. 'Ze hebben hem vijf tot zeven minuten bewusteloos laten liggen en hem laten sterven. Dat waren cruciale minuten waarin zijn leven kon worden gered. Als de familie dan zegt: 'Dat is gebeurd omdat hij een zwarte man is', kan ik dat niet ontkennen, want ik denk niet dat dit met mijn zoon zou gebeuren.'

Zware rellen

Barrie werd zaterdag opgepakt in de buurt van het Brusselse Noordstation. Volgens de politie hield hij zich samen met een groepje jongeren niet aan de coronamaatregelen en werd hij opgepakt toen hij aan een controle probeerde te ontsnappen. De jongeman werd overgebracht naar het commissariaat in de Brabantstraat, waar hij in elkaar zakte. Hij overleed in het ziekenhuis.

Zijn vrienden en familie stellen zich vragen bij de omstandigheden van zijn dood. Woensdag trokken een 400-tal betogers naar het politiecommissariaat van de zone Brussel-Noord om opheldering te vragen. Dat gebeurde eerst vreedzaam, maar later sloeg de sfeer om en kwam het tot zware rellen. Er werden 116 mensen opgepakt en vijf agenten raakten gewond.