Heel januari flitscontroles op thuiswerk

Attesten

Meestal wordt snel duidelijk of de afweging of iemand op kantoor moet zijn ernstig is gebeurd.

Concreet wordt gecontroleerd of het bedrijf zijn telewerk goed heeft georganiseerd via een preventiebeleid en of wie op kantoor is een attest heeft om die aanwezigheid te rechtvaardigen. Aangetoond moet worden dat de job niet van thuis uit kan en dat hij essentieel is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering of de kwaliteit van de dienstverlening. Het risico bestaat dat werkgevers iets te kwistig met attesten strooien. 'Meestal wordt snel duidelijk of de afweging ernstig is gebeurd', zegt Sandy Deseure, woordvoerder van de FOD Werkgelegenheid.