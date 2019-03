Helft Belgen voor klimaatwet

Iets meer dan de helft van de Belgen (53 procent) vindt dat ons land met een bindende klimaatwet moet komen. Dat blijkt dinsdag uit een peiling die werd uitgevoerd in opdracht van Sign for my Future, een burgerinitiatief dat zelf ook achter die eis staat.

De voorstanders van de klimaatwet zijn volgens het onderzoek in de drie gewesten in de meerderheid. Maar enkel in Brussel (63 procent) gaat het om een overtuigende meerderheid. In Vlaanderen (51 procent) en Wallonië (52 procent) is de marge erg nipt. In totaal zegt slechts veertien procent van de ondervraagde Belgen niet voor zo'n wet te vinden te zijn.