Helft zelfstandigen kent groot inkomensverlies

Dat leert een rondvraag van de Nationale Bank in het kader van het consumentenvertrouwen. De Nationale Bank vroeg in welke mate consumenten inkomensverlies lijden door de coronapandemie. Bijna driekwart verklaarde geen inkomensverlies of een verlies van maximaal 10 procent te lijden.

Het consumentenvertrouwen kwam in mei uit op -23, wat een verbetering is tegenover de dramatische maand april (-26). Dat is het gevolg van de versoepelingsmaatregelen. Die hebben de verwachtingen van de Belgen over de macro-economische situatie doen verbeteren.