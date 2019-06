Hendrik Bogaert: 'Ik heb gewaarschuwd voor onevenwicht'

Hendrik Bogaert sluit een kandidatuur voor het voorzitterschap van CD&V niet uit. Hij wijst er op dat hij had gewaarschuwd voor het onevenwicht tussen de solidariteit voor vluchtelingen en de rechten van mensen die al hun hele leven voor de sociale zekerheid hebben bijgedragen.

'We hebben 15 procent van de kiezers, maar we hadden gehoopt op meer.' Zo maakt Kamerlid en West-Vlaams lijsttrekker Hendrik Bogaert de analyse van de verkiezingsnederlaag van CD&V in het VRT-programma Terzake. Dat Bogaert die analyse publiekelijk maakt is opmerkelijk, want bij CD&V was afgesproken om zich bescheiden op te stellen na de slechte resultaten van 26 mei.

De internationalisering is tot in elke provincie aan het doordringen en daar is een reactie op gekomen. Hendrik Bogaert Kamerlid

'Deze score van het Vlaams Belang, en de optelsom van de N-VA en Vlaams Belang had niemand zien aankomen', zegt Bogaert. 'De internationalisering is tot in elke provincie aan het doordringen en daar is een reactie op gekomen.'

Volgens Bogaert vinden veel mensen het oneerlijk dat zij hun hele leven hebben bijgedragen en nieuwkomers tegelijkertijd op dezelfde zaken recht hebben. 'De politieke klasse communiceert dan over het solidariteitsprincipe en mensen beginnen te vergelijken. We moeten twee zaken doen: de sociale zekerheid versterken en kordater zijn op vlak van migratie. Solidariteit is belangrijk, maar de verhouding is ook belangrijk. Ik heb voor dat onevenwicht gewaarschuwd.'

Bogaert zegt dat de politiek soms de indruk gaf dat 'wij ons moeten aanpassen aan degenen die erbij komen. Maar de nieuwkomers moeten zich ook op een aantal vlakken aan ons aanpassen, bijvoorbeeld op vlak van taal of op vlak van werk. Dat heb ik altijd gezegd. Mijn discours is niet veranderd voor of na de verkiezingen.'