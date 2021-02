Heropenen horeca en reizen onderaan op prioriteitenlijst experts

De federale en regionale topministers maken vanmiddag in het Overlegcomité een evaluatie op van het coronabeleid. Ze baseren zich daarbij op een rapport van de expertengroep Gems. De experts roepen op om vooralsnog geen versoepelingen door te voeren. ‘De komende vier weken is daar geen ruimte voor’, klinkt het in hun rapport, dat De Tijd kon inkijken.

Het Overlegcomité denkt eraan samenscholingen in de buitenlucht met acht of tien mensen toe te laten in plaats van vier nu.

Het Overlegcomité denkt eraan samenscholingen in de buitenlucht met acht of tien mensen toe te laten in plaats van vier nu. Studenten in het hoger onderwijs zouden één dag per week fysiek les mogen volgen. In navolging van de kappers kunnen ook andere contactberoepen, weliswaar tegen het advies van de Gems in, op 1 maart weer opstarten.