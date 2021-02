Het aanvalsplan van De Wever

Van verleidingsdansjes ter rechterzijde om tot een politieke krachtenbundeling te komen, is geen sprake. Integendeel, N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft een aanvalsplan klaar om de centrumrechtse kiezer weg te halen bij het Vlaams Belang, CD&V en Open VLD.

'Een breed centrumrechts blok, naar het beeld van de CSU in Beieren, zou een fantastisch verhaal zijn. Dat betekent een conservatieve en economisch liberale gemeenschapspartij. Een meerderheid van de Vlamingen zou zich daarin thuis voelen.' Met die woorden maakte De Wever in De Zondag een zoveelste bespiegeling over een politieke herverkaveling ter rechterzijde.

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageerde daar opvallend enthousiast op. 'Het beeld van de CSU dat De Wever aanhaalt, dat zijn de christendemocraten in Beieren. Als hij graag een breed gedragen christendemocratische partij wil, zijn wij daar voor te vinden, uiteraard', reageerde Coens de dag nadien in 'De Ochtend'.

Forza Flandria

Het leek wel alsof De Wever, daarin geruggensteund door Coens, de aloude Forza Flandria-droom nieuw leven wil inblazen. Die droom, die 30 jaar geleden al in het hoofd van Guy Verhofstadt (Open VLD) zat, houdt een krachtenbundeling ter rechterzijde in. De Wevers droom is dat de conservatieve kiezers bij CD&V, de liberale kiezers bij Open VLD en de Vlaams-nationalistische kiezers bij de N-VA samen een centrumrechts blok vormen. Dat is volgens de N-VA-voorzitter de enige manier om de opmars van het Vlaams Belang te stoppen.

Er zijn ter rechterzijde zelfs geen snuffelrondes geweest, zoals die er wel zijn geweest tussen progressieven met het oog op de uitbouw van een links-liberale beweging of partij.

Maar ter rechterzijde zijn er zelfs geen snuffelrondes geweest, zoals die er wel zijn geweest tussen progressieven met het oog op de uitbouw van een links-liberale beweging of partij. Toen CD&V in de regeringsonderhandelingen voor de keuze kwam te staan of ze met de N-VA federaal in de oppositie zou gaan, of dat ze zou meedoen met Vivaldi, had Coens naar Antwerpen kunnen gaan om een Forza Flandria-deal te sluiten. Maar dat momentum is gepasseerd. Het was begin 2020 voor De Wever ook al duidelijk dat Coens nooit voor de oppositie zou tekenen.

De realiteit is dat niet de politieke partijen, maar de kiezer het politieke landschap zal herverkavelen. De Wever heeft zijn zinnen dan ook niet gezet op een partijpolitieke herverkaveling, maar wil de centrumrechtse kiezer overhalen om bij de N-VA te komen. In die strategie om de Vlaamse volkspartij te blijven zijn aparte aanvalslijnen uitgewerkt naar het Vlaams Belang, CD&V en Open VLD toe.

Bij het Vlaams Belang, waarmee De Wever uitgeklapt is, hoopt hij vooral op fouten van hun kant, zodat de redelijke rechtse kiezer kan worden aangesproken. Dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in de VTM-studio's een busje pepperspray bovenhaalde, is zo'n fout. Van Grieken wilde met die pepperspraystunt de verdediging op zich nemen van Dries Van Langenhove, de voorman van het extreemrechtse Schild & Vrienden tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt, maar hij deed zo wel het beeld herleven van een angstaanjagende extreemrechts club.

De oorlogsmachine die de N-VA nog altijd is, heeft vooral Open VLD in het vizier.

Naar CD&V toe, dat volgens de N-VA-analyse vastzit in politieke irrelevantie, is het marsorder om 'verleidelijk' te zijn. Maar de oorlogsmachine die de N-VA nog altijd is, heeft vooral Open VLD in het vizier. Daar wil de N-VA verder een wig drijven tussen de links-liberale en de diepblauwe strekking, zeg maar: de VVD- en D66-facties. De Wever wil de laatste 'echte' liberalen binnenhalen.

Openstaande rekening

De verbetenheid van De Wever om Open VLD kapot te maken is niet alleen een beredeneerde strategische keuze. Ze heeft ook te maken met de rekening die hij nog heeft openstaan met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Die laatste had De Wever verzekerd dat hij voor paars-geel zou gaan, zoals deze week nog bleek uit de tweede aflevering in de VRT-documentaire 'BDW'.

In de uitzending zit een passage waarin De Wever ondervoorzitter Lorin Parys en zijn sherpa Sven De Neef brieft over een gesprek dat op 27 mei plaatsvond met Lachaert en Alexander De Croo. De Wever vertelt op de briefing, die de dag na de ontmoeting volgde, dat Lachaert en De Croo de belofte hadden gedaan dat ze hem nooit zouden laten vallen voor de Zestien. De Croo zou sowieso geen premier worden.

'BDW' is politiek theater, maar het zou straf zijn als De Wever maanden op voorhand al wist hoe de formatiegesprekken zouden aflopen, en welke leugens hij daarover dan moest vertellen om het 'verraad' van Open VLD aan de kaak te kunnen stellen.

Na afloop van de regeringsonderhandelingen onthulde De Wever dat 'bedrog' al, maar volgens Lachaert loog de N-VA-voorzitter. Eerst loochende Lachaert dat de ontmoeting had plaatsgevonden, waarna hij zijn verhaal bijstuurde en zei dat hij als nieuwe voorzitter van Open VLD alle andere voorzitters had gezien. Maar er waren dus geen beloftes gedaan.

Uit de passage in 'BDW' blijkt dat het toch verder ging dan een louter kennismakingsgesprek. De Wever weet natuurlijk als geen ander weet wat hij doet als de camera's op hem gericht staan. 'BDW' is politiek theater, maar het zou straf zijn als De Wever maanden op voorhand al wist hoe de formatiegesprekken zouden aflopen, en welke leugens hij daarover dan moest vertellen om het 'verraad' van Open VLD aan de kaak te kunnen stellen.