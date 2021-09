Het best bewaarde geheim van Vivaldi

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd). Deze week kruisen ze de degens over de werkzaamheidsgraad.

Beste Alain,

Heb je lang moeten zoeken naar die ene transfer van Brussel naar Vlaanderen? De Nationale Bank van België heeft berekend dat in de pensioenen een transfer gebeurt van 2,2 miljard euro van Brussel - voor meer dan 2 miljard euro - en Wallonië - voor 194 miljoen euro - naar Vlaanderen.

Dat heeft alles te maken met de leeftijd van de bevolking, die sneller veroudert in het noorden dan in het zuiden van het land. Vlaanderen ontvangt per capita meer dan het nationale gemiddelde in de pensioenen. Voor Brussel, met een veel jongere bevolking, geldt het omgekeerde. Weet wel dat dat maar tijdelijk is. Vanaf 2040 droogt die transfer naar Vlaanderen op wegens de veroudering van de Brusselse bevolking.

Waarom is de inactiviteit in het zuiden van het land zo veel groter dan in het noorden?

Het is een beetje absurd die pensioentransfer eruit te lichten. Als Brussel 100.000 werkloze immigranten zou aantrekken, zou de pensioentransfer van Brussel naar Vlaanderen toenemen volgens de berekeningswijze van de Nationale Bank. Terwijl de echte vraag is: hoe krijgen we genoeg mensen aan de slag om de pensioenen te betalen?

De werkzaamheidsgraad moet in het hele land naar 80 procent, luidt de heilige graal van het Vivaldi-regeerakkoord. De hoge werkloosheid in Brussel en Wallonië moet ons zorgen baren. Terwijl Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 75 procent kent, zijn in Brussel en Wallonië maar een bedroevende 61 en 64 procent van de beroepsbevolking aan de slag.

Dat heeft niets te maken met het cliché van de luie Waal en de hardwerkende Vlaming, want dat is flauwekul. Maar de vraag waarom de inactiviteit in het zuiden van het land zo veel groter is dan in het noorden mag toch worden gesteld, niet? Waaraan ligt het volgens jou, Alain?

Je antwoord op die vraag is cruciaal. Als we tegen 2030 willen uitkomen op een werkzaamheidsgraad van 80 procent, zullen er volgens berekeningen van Johan Van Gompel, de hoofdeconoom van KBC, jaarlijks gemiddeld zo’n 64.000 extra Belgen aan de slag moeten. Dat is geen kattenpis, want tussen 2001 en 2020 was die toename gemiddeld 33.000 per jaar. We zullen dus dubbel zo goed moeten doen. Terwijl het best bewaarde geheim van de regering-De Croo misschien wel is hoe ze dat precies wil doen.

Ik vrees dat de regering-De Croo een uitstelregering en geen herstelregering wordt.

Als de pensioenplannen van Karine Lalieux (PS) iets duidelijk hebben gemaakt, is het dat het credo van Vivaldi niet is: 'Meer mensen langer aan het werk.' En als Frank Vandenbroucke (Vooruit), de geestelijke vader van wat hij de 'actieve welvaartsstaat' noemt, afkomt met een handvol terugkeercoaches om het legertje inactieven aan de slag te krijgen - dé uitdaging van deze tijd - vrees ik dat de regering-De Croo een uitstel- en geen herstelregering wordt.

De vraag is of er na corona nog leven is voor haar. Geen van de zeven Vivaldi-partijen lijkt de politieke moed te hebben om onpopulaire maatregelen te nemen. Maar door te weinig of niets te doen verliest de regering-De Croo vooraf de strijd tegen de extremen. Na al die jaren dat ik in de Wetstraat rondhang, blijf ik me verbazen over zulke infernale mechanismes, waarbij de meerderheid weet dat ze sowieso verliest.

Ik durf wel eens te mijmeren over waaraan dat ligt. Is het omdat het linkse Wallonië en het rechtse Vlaanderen steevast moeten worden verzoend in een federale regering en dat dat echt niet werkt? In het slechte geval krijg je elkaar tegenwerkende krachten, in het beste geval een beleid van compromissen, van twee stappen voorwaarts en een terug. Het resultaat is dat we achterophinken in een wereld die steeds sneller draait, met rekeningen die niet meer kloppen als het stille bewijs van ons vermoeide beleid.