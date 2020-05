Het blijft wachten op bijkomend zorgpersoneel

In oktober 2019 keurde de Kamer, onder impuls van PVDA, een amendement goed dat extra middelen uittrekt voor de aanwerving van bijkomend personeel voor de zorgsector. Maar voor 2020 is nog altijd niet beslist op welke manier het geld effectief verdeeld en ingezet wordt.

In 2019 werd 67 miljoen euro uitgetrokken voor de aanwerving van bijkomend personeel in de zorgsector. In 2020 gaat het om ruim 400 miljoen extra.

Zorgnet-Icuro wijst erop dat door de coronacris de nood aan extra handen in de zorgsector groot is. Uit een studie van de onderzoeksinstelling KCE begin dit jaar blijkt dat één verpleegkundige in ons land gemiddeld voor 9,4 patiënten zorgt. Dat is 1,4 meer dan het Europese gemiddelde.