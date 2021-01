Het jaar waarin alles beter moet worden

Na het rampjaar dat achter de rug is, moet 2021 het jaar worden waarin we de rug rechten en een nieuw begin maken van iets wat beter wordt. Die uitdaging stelt zich voor de VS, Europa en België; voor tech, energie, de coronastrijd en de hele economie.

1 Kan de economie van de beademing?

Corona gaf de economie in 2020 een zelden geziene dreun. De patiënt werd op intensieve zorg aan het beademingstoestel gelegd. Nu de vaccinaties op gang komen, kan de kunstmatige beademing stilaan worden stopgezet, en kan de patiënt verhuizen naar de revalidatieafdeling.

Hoe is de economie eraan toe? Econoom Geert Langenus van de Nationale Bank maakte onlangs de vergelijking met Schrödingers kat, een gedachte-experiment uit de kwantummechanica bedacht door de Oostenrijkse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Erwin Schrödinger. Het idee: als je een kat een poos opsluit in een doos met een giftig goedje, weet je niet of de kat dood is of nog leeft, tot de doos weer wordt geopend.

Wout Van Aert moest na een stevige val lang revalideren, maar hij kwam er sterker uit. De ambitie voor onze economie moet gelijkaardig zijn.

Dezelfde onzekerheid is er nu over de economie. Hoe groot zal de schade zijn als beschermingsmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht, uitstel van betaling van sommige belastingen en sociale lasten, uitstel van leningsverplichtingen en het moratorium op faillissementen aflopen? Komt er dan een golf van bedrijfsfaillissementen? Loopt de werkloosheid fors op? Vindt de economie de weg terug naar haar groeipad van voor de coronacrisis?

De economie te lang in de kunstmatige coma houden, daar wordt ze op termijn niet beter van. Maar ze eruit doen ontwaken zonder dat ze nieuwe trauma’s oploopt, is delicaat specialistenwerk. Dat is de opdracht waar de beleidsmakers dit jaar voor staan.

Het economisch beleid dient te worden omgeschakeld van het verzorgen van de patiënt naar een behandeling om hem opnieuw te doen aansterken, hem uit het ziekbed te halen, hem te helpen revalideren.

Bijstand blijft nodig, om te vermijden dat de patiënt weer door de benen zakt en zich bij de val erg kwetst. Maar van algemene steunmaatregelen moet worden overgegaan naar toekomstgerichte maatregelen die de economie structureel versterken. Daar moet het relancebeleid prioritair op inzetten. Op zulke investeringen.

Dat vereist dat het beleid moedige keuzes maakt, en dat zal tot pittige politieke discussies leiden. De druk zal groot zijn om bedrijven en sectoren die het lastig hebben geld te blijven toestoppen, want de lobbymachines draaien op volle toeren. De druk zal groot zijn om de burgers te verwennen met extra koopkracht, ook al is dat economisch niet meteen nodig.

De druk zal groot zijn om de economie te restaureren zoals die was voor de coronacrisis, in plaats van de crisis aan te grijpen voor een grondige renovatie.

Wielrenner Wout Van Aert moest lang revalideren na zijn stevige val in de Tour in 2019. Het kostte hem zware inspanningen. Maar hij kwam er sterker uit: 2020 was voor Van Aert een topjaar. Het moet de ambitie zijn om met onze economie een gelijkaardige prestatie neer te zetten.

2 Sluit deze regering de laatste kerncentrale?

Schermvullende weergave De regering-De Croo kan de geschiedenis ingaan als zij die de laatste kerncentrale in België sloot. ©Photo News

De regering-De Croo kan de geschiedenis ingaan als zij die de laatste kerncentrale in België sloot. Of dat ook zo loopt, weten we eind dit jaar.

De Europese Commissie geeft in oktober uitsluitsel of de Belgische overheid staatssteun mag geven aan gascentrales. Die zijn duur, maar ze zijn nodig om te voorkomen dat op dagen zonder wind en zon het licht uitgaat. Als het Europese groen licht er komt, zal de regering de contracten voor die centrales veilen. In november moet dan de finale beslissing volgen, 18 jaar nadat de paars-groene regering-Verhofstadt I de sluiting van de kerncentrales heeft aangekondigd.

De bijbehorende discussie zal gaan over in welke mate een sluiting de elektriciteitsprijzen doet stijgen. En hoe zich dat vertaalt in hogere energiefacturen, bijkomende uitgaven voor de overheid of een handicap voor de energie-intensieve industrie.

Sinds de ‘gilets jaunes’ is het meer dan ooit de politieke angel in elke groene discussie: wie betaalt? Een interessant verwant politiek gevecht wordt dat over de Brusselse stadstol, die de luchtkwaliteit en de mobiliteit moet verbeteren. De PS wil niet dat de arme Brusselaar betaalt. De Waalse en Vlaamse regering willen evenmin dat de pendelaars betalen.

Vooral in het klimaatbeleid zal het centendebat blijven woeden. 2020 was opnieuw het warmste jaar ooit en de strijd daartegen wordt opgevoerd. Nadat alle EU-landen zich hebben geschaard achter het doel om de CO₂-uitstoot met 55 procent terug te dringen, worden dit jaar de plannen gemaakt over hoe dat moet gebeuren.

Vlak voor de zomer komt de Europese Commissie daarover met voorstellen. De kans bestaat dat die het klimaatbeleid omgooien door bijvoorbeeld ook de transportsector uitstootrechten te laten betalen. In dat systeem wordt een jaarlijks dalend plafond op CO₂-uitstoot bepaald, en moeten de - almaar duurdere - rechten om te mogen uitstoten worden gekocht. Het werkt al zo voor de luchtvaart, de elektriciteitsproductie en de industrie, maar niet voor de landbouw of de transportsector.

De politieke angel in elke groene discussie is: wie betaalt?

Belangrijk wordt ook welke beslissingen over klimaatinspanningen de Commissie zelf neemt en welke ze delegeert aan de EU-landen. Hoe groter dat tweede deel is, hoe lastiger voor België. De Belgische deelstaten en de federale regering hebben nog altijd geen deal over hoe ze de inspanningen onder elkaar verdelen om het vorige klimaatdoel te halen, laat staan over het nieuwe doel van 55 procent reductie.

Het politieke moment van de waarheid wordt de klimaattop in Glasgow in november. Na vier jaar Donald Trump wordt daar gepro-

beerd de draad van het klimaatakkoord van Parijs weer op te nemen. Op België zal de druk hoog zijn een plan voor te leggen dat alle deelstaatregeringen steunen.

Toch zal het niet alleen over klimaatinspanningen gaan, maar ook over klimaatinvesteringen. In april maakt België een relanceplan over aan de Europese Commissie, waarin het aanspraak kan maken op 5 miljard euro aan Europees relancegeld. Een derde van dat geld moet gaan naar klimaatinvesteringen die voor 2026 moeten gebeuren. In de zoektocht naar klimaatinspanningen zal daarom met de regelmaat van de klok ook het geluid van klimaatinvesteringen weerklinken.

3 Hoe hoog flakkert de Chinees-Amerikaanse machtsstrijd op?

Schermvullende weergave Europa sloot op de valreep van 2020 een investeringsakkoord met China. De vraag is in welke mate dat de politiek van Joe Biden doorkruist. ©Photo News

Joe Biden, die op 20 januari wordt ingezworen als 46ste president van de Verenigde Staten, moet afrekenen met de geopolitieke erfenis van zijn voorganger. Dat betekent niet dat hij het roer drastisch omgooit.

De belangrijkste strijd blijft ook voor de nieuwe president die met China. Donald Trump begon een handelsoorlog om meer Amerikaanse goederen naar China te kunnen exporteren. Daarnaast zette hij een reeks Chinese bedrijven op een zwarte lijst. Huawei kreeg het verbod mee te werken aan de uitrol van het 5G-netwerk. Andere landen volgden dat verbod.

Trump beoogde duidelijk niet alleen de handelsrelaties met China. Het ging ook om de hegemonie op digitaal vlak. Ook daar werden economische sancties gebruikt om China onder druk te zetten.

Europa sloot op de valreep van 2020 een investeringsakkoord met China. De vraag is in welke mate dat de politiek van Joe Biden doorkruist.

Biden heeft al laten verstaan dat zijn regering het sanctiewapen niet opbergt. Het wordt niet meer of minder, klinkt het, wel scherper. Het enige waarover de Democraten en Republikeinen het eens zijn, is het opleggen van sancties, of dat aan China dan wel Rusland is.

Het buitenlands beleid van Trump was behalve chaotisch vooral unilateraal. De president probeerde ‘deals’ af te sluiten. Daarbij was er geen overleg met bondgenoten. De verwachting is dat Biden weer meer gaat kiezen voor multilateraal overleg.

Daarvoor moet hij in Azië wat banden aanhalen, want de doortocht van Trump heeft de oude allianties onder druk gezet.

Opvallend is dat Europa op de valreep van 2020 een investeringsakkoord afsloot met China. Daarmee kiest Europa een andere weg dan sancties. De vraag is in welke mate dat de politiek van Biden doorkruist. Via zijn kabinetsmedewerkers heeft hij al laten weten dat hij over het investeringsakkoord snel overleg wil.

De verwachting is dat Biden opnieuw toenadering tot Europa zoekt. Wellicht ontstaat zo een gemeenschappelijk front tegen Rusland, waar over betere relaties met de VS onder Biden weinig hoop leeft.

Wellicht gaat de NAVO weer een belangrijker rol spelen in de relatie tussen de VS en Europa. Trump hamerde er vooral op dat de Europese defensie-uitgaven omhoog moesten. Die eis zal Biden niet laten vallen.

De alliantie moet ook het probleem Turkije aanpakken. Het land is dan wel lid van de NAVO, het kocht onlangs Russische afweerraketten aan. Daarop gooiden de VS Turkije uit het programma van het nieuwe aanvalsvliegtuig F-35. Trump voerde de druk op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op met sancties aan de top van de Turkse defensie-industrie.

Ook de Europese Unie leeft in onmin met de Turkse president. Vooral zijn aanspraken op gas uit de Middellandse Zee zijn stof voor conflict.

Trump heeft een reeks akkoorden over nucleaire wapens met Rusland op de helling gezet. Hij had de bedoeling een nieuw akkoord te sluiten, niet alleen met Rusland maar ook met China. De Chinezen hebben die boot altijd afgehouden. Probeert Biden het opnieuw, of kiest hij voor een verspreide aanpak? Rusland noch China lijkt in de stemming om te onderhandelen.

Biden heeft gezegd dat hij opnieuw ‘aan het hoofd’ van de tafel wil zitten op internationaal vlak. Dat klinkt mooi, maar om die plaats te veroveren zal toch druk diplomatiek overleg nodig zijn.

4 Is de speeltijd voor big tech voorbij?

Schermvullende weergave De grote technologiereuzen zoals Amazon, Apple, Facebook en Google zullen in 2021 minder ongestoord hun gang kunnen gaan. ©AFP

De grote technologiereuzen zoals Amazon, Apple, Facebook en Google, die in 2020 een boerenjaar kenden, zullen in 2021 minder ongestoord hun gang kunnen gaan. Tegenover hun macht probeert de overheid een tegenmacht te plaatsen.

In de Verenigde Staten, waar de eigen techbedrijven altijd een grote vrijheid kregen, is de stemming enigszins gekeerd. Het is niet langer alleen het Chinese TikTok dat in het vizier wordt genomen. De autoriteiten begonnen er de voorbije maanden een kartelonderzoek tegen Facebook en Google. Dat komt dit jaar op kruissnelheid. Het kan nog wel even duren, maar de kartelprocedures kunnen ertoe leiden dat bijvoorbeeld Facebook activiteiten als WhatsApp en Instagram moet afstoten en dat Google het moeilijker krijgt overnames te doen.

In Europa vatte de Europese Commissie zopas twee wetgevende werven aan om de techbedrijven aan banden te leggen. De digitaledienstenwet beoogt de sociale netwerken meer verantwoordelijk te maken voor de inhoud die op hun platformen wordt gepubliceerd. De digitalemarktenwet heeft tot doel harder te kunnen optreden tegen concurrentiebeperkende praktijken. De voorstellen worden dit jaar besproken door de Europese ministers en het Europees Parlement.

Tegelijk wordt de strijd tegen de belastingontwijking door de techreuzen opgevoerd. De nederlaag die Europees commissaris Margrethe Vestager in 2020 in een fiscale zaak tegen Apple voor het Europees Hof van Justitie leed, is de aanleiding om de aanpak van die betwiste belastingpraktijken op een meer solide juridische leest te schoeien.

Daarnaast wordt gewerkt aan een ‘Google-taks’, een omzetbelasting op digitale diensten,om de voornamelijk Amerikaanse techbedrijven ook in Europa belastingen te doen betalen op de activiteiten die ze hier ontplooien.

5 Hoe stabiel is Europa na de brexit?

Schermvullende weergave Wie verankert de Europese gedachte als de Duitse kanselier Angela Merkel van het toneel verdwijnt? ©Filip Ysenbaert

Nu de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op kerstavond een minimaal handelsakkoord hebben gesloten, zijn in 2021 alle ogen gericht op de interne stabiliteit van Europa.

Wie verankert de Europese gedachte als de Duitse kanselier Angela Merkel van het toneel verdwijnt?

Europa moet het voortaan zonder de Britten doen. Daardoor verschuift de aandacht van de economische onzekerheid door de brexit naar de interne spanningen. De politieke stabiliteit in het hart van Europa staat bovenaan op de agenda. Wie verankert de Europese gedachte als de Duitse kanselier Angela Merkel van het toneel verdwijnt? En wat als Frankrijk afstevent op een politiek avontuur?

Merkel is bij de verkiezingen in het najaar geen kandidaat meer voor een nieuw mandaat. Wie haar opvolgt, is hoogst onzeker. Officieel zijn er drie CDU-kandidaten, maar een duidelijke winnaar zit daar niet bij. Dat verhoogt in belangrijke mate de kansen van Markus Söder, de minister-president van Beieren en een leidende figuur bij de CSU, de zusterpartij van de CDU.

Maar er speelt zich een ander probleem af: dat van de politieke stabiliteit. De twee regeringspartijen, de CDU/CSU en de SPD, houden volgens de opiniepeilingen geen meerderheid meer over. De verwachting is dat de CDU/CSU naar rechts opschuift. Dan is een coalitie met de SPD geen evidentie. Maar een coalitie met de Groenen wordt ook een hele opgave. De Duitse erfenis van Merkel is duidelijk nog niet verdeeld, tenzij ze zelf alsnog in het strijdperk treedt.

In mei 2022 is het de beurt aan de Franse president Emmanuel Macron. Kan hij een vervolg breien aan zijn termijn? Nicolas Sarkozy noch François Hollande slaagde daarin. Het Franse politieke landschap, getekend door sociale en economische crisissen en een verwoestende pandemie, is evenmin stabiel.

De schrik dat de Franse presidentsverkiezingen een heruitgave worden van 2017, met een keuze tussen Macron en de extreemrechtse Marine Le Pen, zit erin. Vooral omdat klassiek links en rechts geen prominente figuren naar voren kunnen schuiven.

6 Overhalen we genoeg vaccintwijfelaars?

Schermvullende weergave We leven in een tijd van wantrouwen: tegen alles wat elite uitademt en zelfs tegen de wetenschap. ©Photo News

De politieke beelden van eind 2020 en begin 2021 worden de foto’s van regeringsleiders en staatshoofden die een coronaspuitje laten zetten.

Ze mogen het niet te vroeg doen of ze krijgen het verwijt dat ze zichzelf eerst bedienen. Maar ze mogen het ook niet te laat doen of het verwijt volgt dat ze het vaccin dat ze hun bevolking aanbevelen zelf niet vertrouwen.

We leven in een tijd van wantrouwen: tegen alles wat elite uitademt en zelfs tegen de wetenschap.

2021 moet het jaar worden waarin we de coronapandemie achter ons laten. Dat kan best weleens een groot deel van het jaar duren. Veel landen die het goed deden in de eerste golf van het virus, zoals Griekenland, Zweden en Duitsland, worstelen zwaar met de besmettingen in de tweede golf. In het Verenigd Koninkrijk brak vlak voor Kerstmis paniek uit over een nieuwe, veel besmettelijker variant van het virus.

In eigen land blijft de paniek dat de ziekenhuizen bezwijken bedwongen, maar is het gevaar nooit echt gaan liggen. Sinds 21 oktober is het aantal covidpatiënten op intensieve zorg nooit onder 500 gedaald, waardoor de pandemie nog altijd een zware last op de normale werking van de ziekenhuizen legt. De kans is reëel dat naar echt veilige niveaus zakken maar lukt zodra de lente aanbreekt en het leven in de buitenlucht hervat.

Centraal in de gezondheidscrisis staan de vaccinaties. De grote coronadiscussie draait wellicht rond het vertrouwen in vaccins. De antivaxbeweging is even

oud als het vaccin zelf, dat twee eeuwen geleden werd ontdekt. Maar we leven in een tijd van wantrouwen: tegen de pers, tegen de politiek, tegen alles wat elite uitademt en zelfs tegen de wetenschap.

De strijd om vaccinvertrouwen wordt dit jaar van levensbelang. Het coronaslot kan pas van de samenleving als 70 tot 80 procent van de mensen zich laat vaccineren.

7 Is België wel bestuurbaar?

Schermvullende weergave Hoe koelbloedig blijft de federale coalitie als straks geld moet worden gezocht? ©Photo News

Is België eigenlijk een normaal land? Dat min of meer te besturen valt? Het is de voorbije twee decennia een ongemakkelijke vraag geworden.

De laatste keer dat in de zomer na verkiezingen een regering met een meerderheid in beide taalgroepen van de Kamer aantrad, was in 2003: Verhofstadt II. Daarna lukte het alleen maar na een ongeziene crisis of door de politieke evenwichten in een van de landsdelen te negeren. Anders gesteld: wie dit jaar 37 jaar wordt, heeft het nooit meegemaakt dat hij ging stemmen voor de Kamer en dat daarna vrij snel een stabiele regering aantrad.

Hoe koelbloedig blijft de federale coalitie als straks geld moet worden gezocht?

Tegen die achtergrond is het belangrijk te blijven beseffen dat de regering-De Croo ontstond als antwoord op de coronacrisis. De pandemie veroorzaakte enerzijds de externe druk die in België uiteindelijk altijd de politieke wereld doet bewegen, en deed anderzijds de geldproblemen verdampen die de formatie na mei 2019 blokkeerden. In plaats van 11 miljard euro aan nieuwe besparingen of belastingen te zoeken, kon en moest de federale regering in 2020 plots vooral nog meer geld uitgeven.

Maar hoe sterk hangt deze regering samen zodra de pandemie slechts een van de vele punten op de politieke agenda wordt? Hoe koelbloedig blijft deze coalitie van zowel liberalen als de PS en groenen als straks wel geld moet worden gezocht? Kan ze het ongenoegen over migratie kanaliseren? Geraken de federale meerderheidspartijen en de deelstaten op één lijn over het klimaatbeleid? En over de vraag welke deelstaat het Europees relancegeld mag uitgeven?