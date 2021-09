Open VLD en CD&V dreigen bij de eerste grote hervorming al de prijs te betalen voor een vaag regeerakkoord. ‘Het pensioendebat is morsdood’, klinkt het zuchtend in de wandelgangen.

Maandag kijken de Vlaamse partijvoorzitters elkaar voor het eerst sinds lang in de ogen tijdens een debat van Voka. De debatfiches van Bart De Wever (N-VA) zijn al aangeleverd door minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). Met het uit de weg gaan van de discussie over een sterkere band tussen werk en pensioen, het onaangeroerd laten van het voordeelstatuut voor statutaire ambtenaren, het verlagen van de leeftijd voor het vervroegd pensioen van mensen die jong begonnen te werken en vooral een bijzonder fragiele financiële basis is het plan van Lalieux gesneden koek voor de N-VA. ‘Het onverantwoorde plan gaat twee keer de verkeerde richting uit’, aldus De Wever.

De essentie In de Vivaldi-coalitie reageert alleen Groen gematigd tevreden over de pensioenplannen van Karine Lalieux (PS), die alle ministers in de pers moesten vernemen.

Premier Alexander De Croo plaatst het dossier pas in december op de agenda, om de rust te laten terugkeren.

Maar meerderheidsbronnen vragen zich af of er nog een hervorming komt. Liberalen en CD&V betalen in dat geval de prijs voor een vaag regeerakkoord.

De coalitiepartners van Lalieux in de Vivaldi-coalitie likken hun wonden. Dat de hele regering het plan van de pensioenminster in de krant moesten lezen, veroorzaakt flinke irritatie. Lalieux legde haar teksten en cijfers zelfs vrijdag nog niet neer bij de regering. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en co. moeten wachten tot maandag.

Maar vooral inhoudelijk is de ontgoocheling groot bij CD&V en liberalen. CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem, doorgaans de vriendelijkheid zelve, hield zich niet in met een quote over een rode stylo en een rode factuur, die de hele dag meeging. Minister David Clarinval van MR zei dat de PS vergeten is dat er nog zes partijen in de regering zitten. Lalieux toetste vooraf bij geen enkele andere partner af uit vrees voor lekken. Niemand begrijpt vooral waar de PS op aanstuurt met een operatie die puur op de eigen galerij gericht lijkt. ‘Wat denkt Lalieux binnen te halen op deze manier? Door de coalitiepartners niet te respecteren, maakt ze het zichzelf niet makkelijk’, klinkt het in de regering.

De vraag die gesteld wordt, is of de PS nog wel een pensioenhervorming wil. De verhoging van het minimumpensioen heeft ze al op zak.

Maar wil de PS nog wel iets binnenhalen? De socialistische partijen hebben namelijk al geoogst. De verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro is de enige pensioenhervorming die in de begroting werd geschreven, samen met de verhoging van het zelfstandigenpensioen. Tegenover alle andere intenties in het regeerakkoord over de betaalbaarheid van de pensioenen, het gelijkschakelen van de stelsels, effectieve tewerkstelling en mensen langer aan het werk houden, werden in de meerjarenbegroting geen cijfers gezet. Wat voorspeld werd, lijkt zo uit te komen: de partijen die wel iets willen doen aan de houdbaarheid van de pensioenen dreigen de prijs te betalen voor de vaagheid van het regeerakkoord. De algemene verontwaardiging leidt op sommige banken dan ook tot verbazing. ‘Het is als uitgenodigd worden voor een broodjeslunch en dan kwaad zijn dat je geen kreeft krijgt.’

Om het regeerakkoord helemaal uit te discussiëren ontbrak in oktober de tijd: de tweede coronagolf stond voor de deur. De hoop was dat het vertrouwen groot genoeg was om elkaar en cours de route te vinden. Maar die hoop begint ijdel te lijken. Aan Franstalige kant zitten de regeringspartijen al sinds dag één van Vivaldi in een electoraal opbod verwikkeld, zoals de Vlaamse partijen dat in de regering-Michel waren. En sinds de overstromingen in Wallonië is de PS - die daardoor nog meer belaagd wordt door de PTB - helemaal in een kramp geschoten, getuigen alle coalitiepartners. Een meerderheidstopper heeft geen goed oog meer in de onderhandelingen over de pensioenen. ‘Ik denk dat het hele pensioendebat morsdood is.’

Vlaamse regering roert zich

Premier De Croo kiest ervoor het stof te laten overwaaien. In de hervormingsagenda voor het najaar die vrijdag werd vastgelegd komt het pensioendebat pas in december aan de beurt. Eerst worden de begroting en de relance aangesneden, dan de kernuitstap en de volgende klimaattop en vervolgens pas de pensioenen. ‘Eerst moet de rust terugkeren’, luidt het.

Op de Wetstraat 16 hoopt men op de aanwezigheid van drie voormalige pensioenministers in de regering - Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Frank Vandenbroucke (Vooruit) - om toch nog tot een consistente hervorming te komen. Vooral naar die laatste wordt gekeken. Omdat Vooruit en PS 'familie' zijn, maar ook omdat Vandenbroucke de pensioenbonus nog wil binnenhalen, die niet gebetonneerd is. Vandenbroucke weigerde vrijdag elke commentaar. Eigenlijk reageerde alleen Groen gematigd positief.