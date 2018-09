Het powerplay van een Franse energiereus

‘Events, my dear boy, events.’ Onvoorziene gebeurtenissen, dat was volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever het gevaar dat bij de start van centrumrechts om de hoek loerde. Op een zucht van de verkiezingen van 14 oktober dreigt het licht plots uit te gaan, omdat bijna alle kerncentrales buiten strijd zijn.

‘Het is betreurenswaardig de gevolgen van de chronische onderinvesteringen vast te stellen in sommige strategische sectoren zoals energie! Ik die dacht dat de bevoorradingszekerheid een prioriteit was!’ Het was een opmerkelijke tweet, niet het minst omdat het uitgerekend federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) was die de tweet gisteren verstuurde, nadat een oud-medewerker van de energieproducent Engie Electrabel had verklaard dat het energiebedrijf al tientallen jaren afwist van de problemen met onder meer de betondegradatie in onze kerncentrales. Door dat betonrot zullen in november zes van de zeven kerncentrales buiten strijd zijn, waardoor niet kan worden uitgesloten dat dan het licht uitgaat.

Op een zucht van de verkiezingen van 14 oktober dreigt het licht plots uit te gaan, omdat bijna alle kerncentrales buiten strijd zijn.

Toen De Wever in 2014 de verkiezingen had gewonnen, was zo’n black-out het grote doemscenario. Vandaar dat alle zeilen werden bijgezet. De regering-Michel besliste de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 te verlengen, nadat de regering-Di Rupo de levensduur van Tihange 1 al had verlengd. Daarmee leek het gevaar afgewend, tot ineens de perfecte storm opstak en in november maar één kerncentrale dreigt te draaien.

Congo

Op een zucht van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober veroorzaakte dat heel wat onrust. Niets of niemand kan garanderen dat in november het licht blijft branden. Als er niet genoeg elektriciteit is, treden afschakelplannen in werking, waardoor mensen en bedrijven van het elektriciteitsnet worden afgekoppeld. ‘Dit is Congo toch niet?’ Met die woorden verbaasde een politicus zich erover dat het toch weer zover was, net zoals vier jaar geleden. Zal de kiezer er op 14 oktober ook zo over denken?

Internationale persagentschappen zoals Bloomberg pikten het nieuws over het stroomtekort op. België maakt internationaal opnieuw een belabberde indruk. ‘Premier Charles Michel (MR) pakt uit met een investeringspact van 150 miljard euro, met de energiesector als een van de speerpunten, maar hij kan de elektriciteitsbevoorrading niet garanderen’, was smalend te horen in de Wetstraat. De premier hield zich heel de week opvallend gedeisd. Er kwam geen enkele reactie vanuit New York, waar hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoonde en er handjes schudde met de Iraanse leiders. ‘Ons land is sterker dan vier jaar geleden en heeft nu meer invloed’, klonk het fier, alsof er in eigen land geen vuiltje aan de lucht was.

‘Dit is Congo toch niet?’, verbaasde een politicus zich erover dat het weer zover was, net zoals vier jaar geleden.

De politieke druk was deze week groot om met oplossingen voor de dag te komen, want de markten maakten zich almaar meer zorgen, wat de elektriciteitsprijs nog verder de hoogte injaagt. Marghem zette Electrabel en Engie onder druk, wat in een eerste beweging resulteerde in de vondst van zo’n 750 megawatt. Electrabel sloot daarvoor onder meer een akkoord met de Bulgaarse eigenaars van een gascentrale in Vilvoorde om die te laten draaien. Er is ook beslist de kerncentrale van Tihange 1 sneller van nieuwe brandstof te voorzien, zodat die centrale - goed voor zo’n 1.000 megawatt - toch in de tweede helft van november kan draaien.

In regeringskringen is verder te horen dat er misschien ook geschoven kan worden met geplande werken aan andere kerncentrales, zodat verzekerd wordt dat er heel de winter voldoende stroom zal zijn. Dat doet hier en daar knipperlichten branden. De politieke druk is zo groot dat men het niet zo nauw dreigt te nemen met de nucleaire veiligheid, is te horen bij veiligheidsexperten. Buiten Tihange 1 liggen alle andere kerncentrales stil omdat er wel degelijk veiligheidsgevaren zijn. Hopelijk laat de nucleaire waakhond FANC zich niet onder druk zetten. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stond daar ook altijd garant voor.

Kernuitstap

De politieke druk is zo groot dat men het niet zo nauw dreigt te nemen met de nucleaire veiligheid.

Dat heel deze zaak uit de lucht kwam vallen, terwijl er vorige week nog niets aan de hand was, doet vragen rijzen. Marghem wees er snel op dat Electrabel en Engie verantwoordelijk zijn voor de timing van het onderhoud van de kerncentrales. De suggestie was dat Electrabel en Engie alle problemen - waarvan ze al langer weet moeten hebben gehad - in een powerplay met de regering-Michel hebben laten samenkomen.

Het is geweten dat de top van Engie en premier Michel in alle discretie onderhandelen over de geplande kernuitstap en de kosten die gepaard gaan met de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het radioactieve afval. Engie wil af van die miljardenfactuur en heeft tevergeefs gezocht naar Belgische kopers voor Electrabel en de kerncentrales. Michel en Marghem zijn daarvan geschrokken en willen nu garanties dat Engie zijn verantwoordelijkheid neemt en verzekert dat de nodige miljarden beschikbaar zijn in de nucleaire spaarpot die bij Synatom is aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales.