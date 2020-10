Het schaduwkabinet achter De Croo is een mannenbastion

Ze zijn met acht, ze zijn niet verkozen en het grote publiek kent hen niet, maar ze zitten straks wel in de cockpit van de politieke besluitvorming. Maak kennis met de kabinetschefs die de regering-De Croo moeten doen ‘bollen’.

Het zijn jobdagen in de Wetstraat. Alle ministers en staatssecretarissen zijn volop bezig met sollicitatiegesprekken voor hun politieke kabinetten. Voor alle functies wordt volk gezocht: kabinetschefs, adjunct-kabinetschefs, raadgevers, technici, secretarissen, communicatiemensen, informatici, bodes, koks en chauffeurs.

Het is een uit de kluiten gewassen leger dat op de been moet worden gebracht. De regering-Michel telde op haar hoogtepunt niet minder dan 650 cabinetards. Al jaren is er grote kritiek op de uit de kluiten gewassen politieke kabinetten. In andere landen besturen ministers veel directer met hun administratie. Maar het ziet er niet naar uit dat iets verandert. De verwachting is zelfs dat de regering-De Croo het met nog meer politiek personeel zal doen, want er is één staatssecretaris meer dan in de vorige legislatuur.

Vooral voor de Vlaamse groenen is de uitdaging groot, omdat ze al 17 jaar van de macht weg zijn en een kleine studiedienst hebben. De sp.a en de PS waren er federaal zes jaar niet meer bij, maar dat is alleen voor de sp.a een probleem. De PS heeft via de regionale regeringen en de beruchte studiedienst Emile Vandervelde nog altijd grote kweekvijvers van talent. Voor Open VLD, CD&V en de MR is het vooral herverdelen en schuiven met mensen. Open VLD en CD&V houden evenveel kabinetten over als onder Michel. Bij de MR - die van zeven naar drie excellenties terugvalt - is sinds de verkiezingen al veel volk vertrokken.

Directeurs Algemeen Beleid

De continuïteit valt ook te merken in de nieuwe samenstelling van het DAB ofte ‘Directeurs Algemeen Beleid’. Dat is het informele orgaan waarin de kabinetschefs algemeen beleid van de premier en de vicepremiers - in de schaduw van het kernkabinet - elke donderdag de ministerraad voorbereiden en dossiers afkloppen die al voldragen zijn. Voor de partijen die al de dienst uitmaakten in de regering-Michel, komen de bekende zwaargewichten terug.

De kabinetschef van premier Alexander De Croo (Open VLD) en dus de secretaris van de ministerraad wordt de bijna veertigjarige Ruben Lecok. Hij is econoom en politicoloog en al 15 jaar cabinetard voor Open VLD, waarvan negen jaar als kabinetschef algemeen beleid. Lecok staat bekend als een een goede netwerker en een oplossingsgerichte man die geen tijd verliest met spelletjes. ‘Een regering moet bollen’, zei hij daarover vorig jaar in De Tijd. Zijn aanstelling is een verrassing. Begin dit jaar kondigde hij zijn afscheid van de politiek aan en deze zomer stapte hij over naar de headhunter Egon Zehnder, maar De Croo kon hem tijdens een fietstochtje overtuigen terug te keren. Nochtans leek Vivaldi niet meteen zijn droomproject. Lecok onderhoudt sinds de regering-Michel nog altijd goede banden met N-VA’ers.

CD&V pakt uit met drie jonge, nieuwe ministers, maar blijft voor de uitvoering bouwen op Eddy Peeters (60), die al kabinetschef was van Theo Kelchtermans in 1995 en daarna ook diende onder Jo Vandeurzen, Steven Vanackere, Pieter De Crem, Kris Peeters, Wouter Beke, Koen Geens en Nathalie Muylle. Peeters begon zijn carrière als fiscalist op de studiedienst van het ACW en onderhoudt nauwe contacten met het middenveld. Toch wordt hij niet omschreven als de lange arm van Beweging.net in de regering. ‘Peeters staat aan de linkerzijde in CD&V, maar dringt zijn eigen standpunt niet zichtbaar op. Hij voert uit wat zijn minister wil’, zegt iemand die met hem werkte. In de regering-De Croo wordt zijn nieuwe baas vicepremier Vincent Van Peteghem.

Ook bij de MR blijft de kapitein op het schip. Gerald Duffy (44), die onder de premiers Charles Michel en Sophie Wilmès secretaris van de ministerraad was, wordt nu algemeen kabinetschef van vicepremier Wilmès. De jurist draait al sinds 2007 mee in de MR en was net als Peeters en Lecok betrokken bij de onderhandelingen over de splitsing van BHV.

Bij PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne wordt de 43-jarige Christophe Soil kabinetschef algemeen beleid. De man heeft een cv om u tegen te zeggen: professor macro-economie aan de ULB, Harvard-alumnus, lid van de regentenraad van de Nationale Bank en directeur van het Brussels planningsbureau. In de regering-Di Rupo was hij adjunct-kabinetschef van Laurette Onkelinx. ‘Een krak’, klinkt het bij de socialisten.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau verliest zijn rechterhand en sherpa aan vicepremier Frank Vandenbroucke. Inti Ghysels, die de voorbije jaren de studiedienst van de sp.a aanstuurde, wordt op zijn veertigste kabinetschef algemeen beleid. Ghysels is een fiscaal expert die nog op de studiedienst van de FOD Financiën zat en de politieke stiel leerde op het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez. Kabinetschef Volksgezondheid wordt Ri De Ridder, voormalig topman van het Riziv.