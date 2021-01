Hier vloeit de 6 miljard Europees relancegeld naartoe

De federale regering en de deelstaten hebben maandag een akkoord bereikt over de verdeling van het Europees herstelfonds. Waar gaat dat geld naartoe?

Nu het herstelfonds van 5,9 miljard verdeeld is over de deelstaten en de federale regering kunnen ze de concrete projecten vastleggen die ze met dat geld willen financieren. Daarvoor moeten ze eerst het fiat krijgen van de Europese Commissie.

Bij regeringsbronnen is te horen dat de deelstaten en de federale regering samen al voor 25 miljard aan projecten klaar hebben, ruim 19 miljard meer dan de Commissie ons land toeschuift. Er moet dus nog een selectie worden gemaakt. De gekozen projecten moeten in de lijn liggen van de prioriteiten van Europa: vergroening en digitalisering.

Federaal

Het federale niveau maakt aanspraak op 1,25 miljard euro. Het wil hoog inzetten op spoorinvesteringen met een prijskaartje van 1,1 miljard euro. Het geld moet vloeien naar een betere Noord-Zuidverbinding in Brussel, een uitbreiding van het vervoersnetwerk rond Brussel, toegankelijkheid van de stations, een modernisering van de as Brussel-Luxemburg en een verdubbeling van het vrachtvervoer via het spoor tegen 2030.