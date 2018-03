Hilde Crevits: ‘Ik links? Dat is een desavouering'

‘Wij volgen geen linkse minderheidsagenda’, zegt Hilde Crevits, de leading lady van CD&V. Maar als het even kan, wil ze leerkracht wel als zwaar beroep erkennen.

Verkouden en met lichte koorts zit Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs Hilde Crevits voor ons. ‘Minister zijn is een zéér zwaar beroep’, grapt ze. Een thee weigert ze, omdat ze er alleen maar warmer van wordt. Ze hunkert naar een paar dagen rust in de paasvakantie, die over twee weken begint. Maar eerst moet een oplossing worden gevonden voor ‘haar’ leerkrachten.

Door de pensioenhervorming van de regering-Michel zien die hun gunstig pensioenstelsel verdwijnen, waardoor ze langer moeten werken. Met een erkenning als zwaar beroep zouden leerkrachten toch vroeger met pensioen kunnen gaan. Een cynicus zou stellen dat ze uit is op de stem van 160.000 Vlaamse leerkrachten. ‘Niet alleen de leerkrachten moeten op mij stemmen, zoveel mogelijk mensen moeten dat doen’, lacht de West-Vlaamse.

Ik daag iedereen uit om een dag mee te lopen met een kleuterleerkracht of iemand in het beroepsonderwijs. Het is best zwaar. Hilde Crevits Vlaams minister van Onderwijs (CD&V)

Samen met haar partij voert Crevits, de première dame van de christendemocraten, een strijd bergop. Een tegenvallende peiling dicht de grote volkspartij van weleer slechts 15 procent toe. ‘Dat moet meer dan 20 procent worden’, zegt ze. En er was de kritiek van staatssecretaris Pieter De Crem, die vindt dat CD&V een linkse minderheidsagenda volgt. ‘Ik ben het volstrekt oneens met hem.’

De federale regering is het gisteren niet eens geraakt over de zware beroepen, onder meer omdat alle leraars het statuut van zwaar beroep zouden krijgen. Wat vindt u?

Hilde Crevits: ‘Weinig beroepen dreigen zo veel te verliezen als de leerkrachten. Door een eerdere pensioenhervorming kunnen ze hun studiejaren niet langer meetellen voor de berekening van hun pensioen. Door het schrappen van een ander gunstregime moeten ze ook langer werken én zullen ze in de toekomst minder pensioen opbouwen. Daarmee wordt rechtstreeks in de loopbaan van de leraars gesneden. De zware beroepen kunnen dat deels compenseren. Ik ga niet in de krant roepen dat alle leerkrachten per definitie tot de allerzwaarste beroepen moeten worden gerekend, zodat alle leerkrachten veel vroeger kunnen stoppen met werken, want dan bemoeilijk ik de onderhandelingen. Maar er moet wel een inspanning gebeuren.’

Hoe groot moet die inspanning zijn?

Crevits: ‘De federale regering is ermee bezig de criteria voor een zwaar beroep vast te leggen. Op basis daarvan leggen we met de sociale partners vast wat een zwaar beroep is. En dan zullen we de oefening moeten maken: wat zijn belastende activiteiten? Sommige van de taken van leerkrachten zijn dat zonder enige twijfel. Ik daag iedereen uit om een dag mee te lopen met een kleuterleerkracht of iemand die in het beroepsonderwijs lesgeeft. Het is een contactberoep en daarom best zwaar. We zien dat de ziektecijfers stijgen en het aantal burn-outs toeneemt.’

En daarom vindt u leerkracht een zwaar beroep? Met dezelfde argumentering kunnen we alle verpleegkundigen, bouwvakkers en al het veiligheidspersoneel als zwaar beroep erkennen. Op het einde van de rit werkt niemand langer.

Crevits: ‘Ik pleit voor redelijkheid. Met de Vlaamse regering - alle coalitiepartners samen - hebben we enkele jaren geleden gezegd dat het geld dat wordt bespaard met de hervorming van de zware beroepen moet terugvloeien naar Vlaanderen. Daar blijven we achter staan. Ik wil niet dat er honderden miljoenen wegvloeien waarmee andere sectoren worden gefinancierd. Ik strijd voor mijn onderwijs. Ik probeer ervoor te zorgen dat de lerarensector niet totaal verarmt en gemotiveerd blijft.’

Excuseer? Zelfs na het afbouwen van die gunstregimes zal een leraar door de gunstige berekeningswijze een hoger pensioen krijgen dan veel werknemers.

Crevits: ‘Je moet alles met alles vergelijken. Een leerkracht krijgt geen aanvullend pensioen of geen extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, gsm, laptop of maaltijdcheques. Het enige wat ze hebben is loon en - als ze wat langer in het beroep zitten - een vaste benoeming. Lange tijd werden leerkrachten niet eens zo goed betaald, maar was een goed pensioen een compensatie. Dat loon ligt nu iets hoger, maar als we in het pensioen knippen, wordt het beroep minder aantrekkelijk.’

Van een beroep een zwaar beroep maken maakt het toch niet aantrekkelijk? Daar zijn andere maatregelen voor nodig.

Crevits: ‘Het is niet de enige reden, maar het helpt wel. Daarnaast willen we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst sluiten om ervoor te zorgen dat de lonen van de leerkrachten gelijke tred houden met die in de privésector. En we ondersteunen startende leerkrachten door hen beter te coachen en door onzekerheid weg te nemen. Nu haken veel jonge leerkrachten af omdat ze van tijdelijke opdracht naar tijdelijk opdracht hollen. Dat willen we aanpakken door het voor scholen mogelijk te maken met een vervangingspool te werken. Leerkrachten hebben dan geen vaste klas, maar vallen in binnen dezelfde scholengroep, wat meer zekerheid geeft.’

Goede maatregelen, maar is er niet wat meer ambitie nodig?

Crevits: ‘Die ambitie is er, want we hebben tot 7.000 extra leraars per jaar nodig. Om meer mensen te laten instromen, hervormen we de lerarenopleiding. Ik wil bijvoorbeeld dat meer jongeren op hun 18de zeggen dat ze leerkracht willen worden. Wie wiskunde-wetenschappen heeft gestudeerd, wordt niet in die richting geduwd. Dat kan anders, bijvoorbeeld door jongeren aan de universiteit meteen voor het lerarenberoep te laten kiezen. Daarnaast willen we dat ook meer werknemers uit de privésector de stap naar het onderwijs zetten. Dat niet iedereen zijn anciënniteit kan meenemen, is daarbij soms nog een probleem.’

Laten we het over uw partij hebben. De peilingen zijn slecht en er is de kritiek van Pieter De Crem op de ‘linkse minderheidsagenda’ van CD&V. Is er een vertrouwenscrisis?

Crevits: ‘Onze partij volgt geen linkse minderheidsagenda. (windt zich op) Ik ben het daar volstrekt en substantieel oneens mee. Kijk naar wat we in Vlaanderen hebben gedaan: de successierechten dalen en de registratierechten voor de gezinswoning nemen af. We nemen maatregelen om iedereen aan het werk te krijgen, want jobs zijn de beste manier om mensen uit de armoede te halen. Bij alle hervormingen die ik doe, probeer ik het bedrijfsleven te betrekken. Ik voel me gedesavoueerd in het diepste van mijn vezels als je mij zou durven te associëren met het volgen van een linkse minderheidsagenda.’

De ondernemende vleugel van uw partij is weggelopen na het pleidooi van CD&V-vicepremier Kris Peeters voor een meerwaardebelasting.

Crevits: ‘Maar nee! Mijn partij heeft bijzonder veel aandacht voor het ondernemerschap in Vlaanderen. Kijk naar de taxshift of de hervorming van de vennootschapsbelasting die is doorgevoerd. Of naar mijn eigen maatregelen: ik ben wél de minister die ondernemingszin invoert als eindterm in het secundair onderwijs. Maar, en dat is typisch CD&V, we pleiten tegelijk voor een evenwicht en daarom zetten we ook in op eerlijke belastingen. Onze partij houdt van nuances. Het is toch maar normaal dat wie veel geld verdient een eerlijke bijdrage betaalt?’

Kan zijn, maar de ondernemers zijn weg.

Crevits: ‘Ondernemers hebben toch ook een sterk ontwikkeld gevoel voor fairness? Wij vragen geen onmogelijke dingen, maar een eerlijke bijdrage.’

Volgens De Crem is die linkse minderheidsagenda ook te zien op het vlak van de migratie en de islam.

Crevits: ‘Wel, ook daar ben ik het niet eens mee. Ons verhaal is er een van rechten en plichten. Ja, ik ben voor een humaan asielbeleid. Ik wil niet dat mensen die vluchten slecht worden behandeld of dat gezinnen met kinderen in collectieve opvangplaatsen worden gedropt. Maar ik ben ook voor een streng asielbeleid, want we kunnen niet de hele wereld opvangen. Daarom zijn er criteria voor wie in ons land mag blijven en wie niet en die zijn best streng. Voor CD&V is migratie een en-enverhaal.’

Uw partijgenoot Hendrik Bogaert wil hoofddoeken verbieden, de Gentse CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke gruwt van kritiek op hoofddoeken. Weet uw partij wel wat ze wil?

Crevits: ‘De grote kracht van mijn partij is dat we bruggen proberen te slaan. We hebben mensen van alle strekkingen en zoeken een evenwichtig compromis, zowel op het vlak van samenlevingsvraagstukken als bij sociaal-economische thema’s. En dat mensen soms een verschillende visie hebben? Bij andere partijen is dat toch niet anders? Net zoals CD&V wil de N-VA scholen zelf laten kiezen of ze een hoofddoek al dan niet verbieden, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) pleit voor een algemeen verbod. Niemand die daarover valt. Maar als CD&V’ers van mening verschillen, is het land te klein. Komaan zeg.’

