Hilde Crevits tegen wil en dank op Vivaldi-carrousel

Behalve het gedrag van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zette ook de strijd om het premierschap de onderhandelingen over een Vivaldi-regering dit weekend danig op scherp. Naast het blijvende veto van Bouchez tegen PS-voorzitter Paul Magnette werd zaterdag ook duidelijk dat CD&V het echt wel meent met haar verzet tegen een verblijf van Alexander De Croo (Open VLD) in de Zestien. 'We hebben dit weekend ingezet op het vermijden van liberaal leiderschap', luidde maandagochtend het verslag van de discussies op het CD&V-partijbureau. Het kwam er zelfs op neer dat CD&V bereid lijkt de kandidatuur van Magnette te steunen, als een premier van CD&V er niet in zit.