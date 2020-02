Hinder op Zaventem kan nog hele week duren

Veiligheid komt in het gedrang door personeelstekort, aldus vakbond ACOD.

Reizigers die dit weekend en volgende week op vakantie vertrekken vanuit de luchthaven van Zaventem, moeten rekening houden met vertragingen door stiptheidsacties van de politie. De agenten hebben besloten de actie die ze vrijdag voerden voort te zetten. Na onder andere acties van de luchtverkeersleiders bij Skeyes, de bagageafhandelaars bij Swissport en de veiligheidsagenten is het al de vijfde keer in een jaar tijd dat de nationale luchthaven wordt getroffen door vakbondsacties.

'Het ongenoegen over het tekort aan mensen en middelen zit veel dieper dan we dachten', zegt Luc Breugelmans, vaste afgevaardigde voor de politie bij de socialistische vakbond ACOD. 'De kans zit er dik in dat de agenten willen doorgaan tot er een oplossing is.'

Bij de controle van reizigers in transit ontbreken bepaalde gegevens om de identiteitscontrole correct uit te voeren. De detectie van abnormale of verdachte gedragingen valt vaak helemaal weg. Luc Breugelmans Vakbondsafgevaardigde ACOD

Hoe groot de hinder zal zijn, is moeilijk in te schatten, zegt de luchthavenuitbater Brussels Airport. Ook de vakbonden kunnen moeilijk voorspellen wanneer er juist acties zijn. 'De stakingsaanzegging loopt tot en met zondag 1 maart. In heel die periode hebben onze mensen het recht actie te voeren. De kans is groot dat ze dat ook doen, tenzij er een reactie komt van de minister van Binnenlandse Zaken.'

Lange wachttijden

Het protest veroorzaakte gisteren al lange wachttijden van een uur en meer bij de paspoortcontrole voor intercontinentale vluchten. Naar schatting 16.000 vertrekkende en nog eens 10.000 aankomende passagiers op intercontinentale vluchten (op een totaal van 74.000 reizigers) hadden last van de acties. De komende dagen zal het aantal reizigers per dag wel iets lager liggen.

'Eigenlijk doen onze mensen bij een stiptheidsactie niet meer dan wat ze zouden doen als ze over voldoende capaciteit zouden beschikken', zegt Breugelmans. 'En wat blijkt dan? Er worden meer valse documenten en verdachte figuren onderschept. Dat toont aan dat het nut heeft om voldoende personeel in te zetten.'

Veiligheid

Bij de stiptheidsacties vrijdag werden meer valse documenten en verdachte figuren onderschept dan normaal. Luc Breugelmans Vakbondsafgevaardigde ACOD

Er zijn zowat 20 procent te weinig agenten (407 in plaats van 520) om de paspoortcontroles te bemannen, een cijfer dat Brussels Airport bevestigt. Ook de middelen zouden ontoereikend zijn: het zitmeubilair is verouderd, maar ook bepaalde software voldoet niet.