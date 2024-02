Wat vermag een klein land met een kaduke begroting tegen de subsidierace voor de industrie die in Europa en de wereld woedt? Twijfels over de toekomst van Audi Vorst en de groene staalfabriek van ArcelorMittal in Gent maken die vraag weer heel acuut. ‘We zullen onze troeven nog maar eens in de vitrine moeten zetten.’