Hoe België meer mensen aan de slag krijgt

De arbeidsdeal van de federale en de deelstaatregeringen biedt volgens arbeidsmarktexperts weinig soelaas in de strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt. De oplossing zit volgens hen in het activeren van alle inactieven.

Ontgoochelend, een mager beestje of een communicatiestunt. Arbeidsmarktexperts en economen zijn niet te spreken over de arbeidsdeal die de federale regering gisteren met de deelstaten heeft afgesloten. Ze legden een plan op tafel voor een betere samenwerking tussen de beleidsniveaus, die elk voor een deel van het arbeidsmarktbeleid bevoegd zijn. De meerderheidspartijen willen zo wat doen aan de arbeidsparadox. Hoewel in ons land in vergelijking met de buurlanden relatief weinig mensen werken, raken vacatures niet ingevuld. In Vlaanderen staan 46.000 vacatures open. Dat probleem dreigt groter te worden. Naar verwachting komen er tegen 2023 in België zo’n 240.000 banen bij.

‘Op zich is het goed dat de regering zich over de problematiek buigt’, zegt econoom en arbeidsmarktdeskundige Stijn Baert (UGent). ‘Maar de politiek moet veel ambitieuzer zijn. Ik zie dat de regio’s vooral detaillistische maatregelen moeten doorvoeren en er geen enkel voornemen is om op federaal niveau maatregelen te nemen, terwijl daar heel wat werk aan de winkel is.’

We vroegen drie arbeidsmarktexperts, naast Baert gaat het om Ive Marx (UAntwerpen) en Marc De Vos, verbonden aan de denktank Itinera, wat moet gebeuren om meer mensen aan het werk te zetten en de knelpuntvacatures in te vullen.

Inactieven activeren

De drie experts hameren op hetzelfde punt: het debat moet worden verruimd van de activering van werklozen, waar nu de focus op ligt, naar het naar werk begeleiden van alle inactieven. ‘We moeten werklozen doortastender activeren, maar we moeten ook naar de arbeidsongeschiktheid en de pensioenen durven te kijken’, zegt Marx.

Met een werkloosheidsgraad van 7,1 procent in heel België en 4,4 procent in Vlaanderen lijkt het alsof nauwelijks meer mensen kunnen werken. Maar de werkzaamheidsgraad - een veel betere arbeidsmarktindicator - vertelt een ander verhaal. In België is slechts 68,5 procent van de mensen tussen 20 en 64 jaar aan de slag. In Vlaanderen is dat 73 procent, maar ook dat is een pak lager dan in Nederland en Duitsland, waar de werkzaamheidsgraad op haast 80 procent ligt.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Dat relatief weinig mensen werken, heeft een aantal oorzaken. Er is het hoge aantal langdurig zieken, er zijn heel wat mensen die via het brug- of vervroegd pensioen vervroegd uit de arbeidsmarkt treden en er zijn een hoop mensen die om de een of andere reden niet aan de slag zijn. Het Steunpunt Werk, dat de beleidsmakers bijstaat met studies over de arbeidsmarkt, concludeert dat in Vlaanderen zo’n 250.000 mensen uit die groepen mits enige aanpassingen aan werk kunnen worden geholpen.

Oplossingen

Voor Baert is het simpel: ‘Schaf vervroegde uittredingsstelsels zoals het brugpensioen af en zet harder in op het opnieuw aan de slag helpen van arbeidsongeschikte mensen die volgens artsen nog kunnen werken.’ De regering-Michel heeft met haar re-integratietraject enkele voorzichtige stappen gezet, maar die zijn vooralsnog onvoldoende om de aanhoudende stijging van het aantal langdurig zieken te stoppen.

De Vos pleit ervoor de aparte circuits voor werklozen, bruggepensioneerden, leefloners en arbeidsongeschikten af te schaffen. ‘Vorm dat om tot één systeem voor inactieven, waarbij op individuele basis wordt gekeken of en hoe die mensen aan werk kunnen worden geholpen. Pas eventuele sancties toe op maat van personen. Bij sommige mensen is het stopzetten van de werkloosheidsuitkering nodig, maar het lijkt me geen goed idee daar een algemene regel van te maken.’

Tussen al wie niet aan de slag is en zelfs niet naar werk zoekt, zitten heel wat bekwame mensen die knelpuntvacatures kunnen invullen. Mits de nodige begeleiding geraken ze relatief gemakkelijk aan werk. Voor anderen ligt dat veel moeilijker. Daarom zijn volgens de experts ook hervormingen nodig om moeilijk te activeren groepen een duwtje in de rug te geven.

Wat is de arbeidsdeal? In het Overlegcomité hebben de federale en de deelstaatregeringen gisteren een arbeidsdeal gesloten. Ze verbinden zich ertoe meer mensen aan het werk te helpen en ze willen samen naar oplossingen zoeken om de krapte op de arbeidsmarkt weg te werken. Daarom beloven ze hun beleid beter op elkaar af te stemmen. Het arbeidsmarktbeleid zit verspreid tussen de regionale en de federale regering en is niet altijd even coherent, klaagde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) woensdag nog aan in De Tijd. Tegelijk is afgesproken meer stagemogelijkheden aan te bieden en sterkere partnerschappen tussen de bedrijfswereld en de onderwijssector te ondersteunen. Technische werkgroepen hebben de opdracht gekregen concrete voorstellen uit te werken om het arbeidsakkoord uit te voeren.

Slechts 46 procent van de jongeren tussen 20 en 24 jaar is aan de slag. Dat komt deels doordat velen nog studeren, maar ook de hoge werkloosheid bij laagopgeleide migrantenjongeren speelt een grote rol. Sowieso baart de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond zorgen. Minder dan de helft van de mensen die buiten Europa zijn geboren en in ons land wonen, heeft een baan. ‘Steek meer geld in een opleiding voor die mensen en doe wat aan de fouten in het systeem die ertoe leiden dat outsiders moeilijk aan de bak komen’, stelt Marx. Naast allochtone jongeren vinden ook ouderen en laaggeschoolden moeilijk werk.

Minimumlonen

Een van die fouten, die vooral een impact op oudere werknemers heeft, is volgens de arbeidsmarktexperts de anciënniteitsverloning. ‘50-plussers worden uit de markt geprijsd omdat ze te duur zijn voor bedrijven. Laat de sociale partners onze verloning hervormen, zodat oudere werknemers niet per definitie de duurste zijn’, zegt Baert. Eenzelfde probleem is er met de strikt vastgelegde minimumlonen in ons land. ‘Laat sectoren veel meer spelen met die laagste lonen, zodat die naar beneden kunnen in sectoren waar dat nodig is om banen te creëren en laaggeschoolden kansen te bieden’, stelt De Vos.

Volgens De Vos moeten we sowieso evolueren in de richting van een gedecentraliseerder sociaal overleg. ‘De tijd dat we op nationaal niveau één oplossing bedenken die voor iedereen werkt, ligt al een tijd achter ons. Tal van sectoren worden met specifieke uitdagingen geconfronteerd. Zie maar hoe de logistiek en de distributie kampen met de uitdaging die de e-commerce met zich meebrengt. Of kijk naar hoe de bouw antwoorden zoekt op de detachering van buitenlanders. Geef alle ruimte aan het sociaal overleg in de bedrijven in die sectoren, zodat ze zich kunnen organiseren en er banen kunnen worden gecreëerd.’