Hoe Van Eetvelt bot ving bij CD&V

De poging van gewezen Unizo-topman Karel Van Eetvelt om een gooi te doen naar het CD&V-voorzitterschap sneuvelde op de kandidatuur van Vincent Van Peteghem, die wordt gezien als een mannetje van Beweging.net, het vroegere ACW.

Uiteindelijk waren ze met zeven, de CD&V’ers die zich kandidaat hebben gesteld om Wouter Beke op te volgen aan het hoofd van de partij. ‘Het is positief dat zo vele leden zich kandidaat stellen’, vindt interim-voorzitster Cindy Fransen. ‘Dat wijst op een grote betrokkenheid bij de toekomst van de partij en een grote ambitie om de gevraagde hervormingen door te voeren.’

Niet iedereen ziet dat zo. Dat bij de kandidaten geen toppers zijn, geeft het beeld dat iedereen en niemand kandidaat is. Smalend wordt van zeven dwergen gesproken. ‘Wat mij vooral opvalt, is dat geen enkele van de zeven kandidaten een programma schijnt te hebben. Ik hoor alleen maar geneuzel over de basis. Inhoudsloos’, merkt een topper op.

In de partij wordt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits met de vinger gewezen. Omdat ze als een van de weinige CD&V’ers relatief standhield bij de verkiezingen zou zij de logische nieuwe voorzitster zijn geweest. Doordat zij het niet wilde doen, was er geen God en bleef alleen klein Pierke over om zijn kans te wagen. ‘We leven in een land waar veel mensen op de vlucht gaan voor wat ze moeten doen, naar de comfortzones die ze nog kunnen vinden’, wordt bitter opgemerkt.

‘Crevits en Beke dragen een dramatische verantwoordelijkheid’, zegt een partijsoldaat. Maar ook Koen Geens heeft de kelk aan zich laten voorbij gaan. De Vlaams-Brabander lijkt alle waterkansen op de Wetstraat 16 open te houden. Daarover doet overigens al het grapje de ronde dat het niet eens slecht zou zijn voor CD&V om de 16 binnen te gaan om met 16 procent van de stemmen buiten te komen, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever eens heeft gezegd.

De toppers uit de rechtervleugel, Pieter De Crem en Hendrik Bogaert, hebben getwijfeld, maar pasten uiteindelijk.

Volgens Bogaert is de partij nog niet klaar voor zijn project - codetaal om te zeggen dat hij als vertegenwoordiger van de rechtervleugel het gevecht met Beweging.net, het vroegere ACW, niet wilde aangaan. De Crem is evenmin vergeten hoe hij in de voorzittersverkiezingen van 2004 het pleit verloor, nadat het ACW in Limburg campagne was gaan voeren voor Jo Vandeurzen. Ook al is de relatie tussen CD&V en de arbeidersbeweging problematisch, Beweging.net blijft ook vandaag nog een stevige voet tussen de deur houden.

Wie de handschoen wel wilde opnemen, was Karel Van Eetvelt. De gewezen topman van de werkgeversorganisatie Unizo die overstapte naar de bankenfederatie Febelfin had contact met zowat alle kandidaat-voorzitters. Van Eetvelt, wiens vader Jozef jaren burgemeester voor CD&V was in Bornem, wilde in alle stilte een drastische vernieuwingsoperatie op poten zetten. Dat kon met hem als kopman, maar ook andere namen zoals die van spoorbaas Sophie Dutordoir circuleerden.

In een bericht op Facebook lichtte hij dat afgelopen weekend toe. ‘Ik ben geen kandidaat-voorzitter en ik heb er ook nooit aan gedacht mij als individu kandidaat te stellen’, zegt hij in een post waarin hij zijn maatschappelijk engagement duidt en erop wijst dat je alleen dingen kan veranderen binnen een team. ‘Als ik ooit in de politiek stap, zal het op zo een manier zijn.’

Om een team te bouwen had Van Eetvelt discreet contact met de twaalf apostelen, die een analyse over de verkiezingsnederlaag van CD&V uitwerkten. Hij had een plan om de partij zowel op het vlak van aansturing en inhoud als van communicatie heruit te vinden en kreeg een deel van de partij, onder wie Joachim Coens, de burgemeester van Damme en baas van de haven van Zeebrugge, mee. In een interview met De Tijd noemde voormalig minister Koen Van den Heuvel hem zelfs een goede kandidaat, hoewel van een echte kandidatuur nooit sprake was.

Niet iedereen in de partij was even opgezet met de plannen van Van Eetvelt. Dat hij de partij drastisch wilde hervormen, dreigde de machtsverhoudingen te wijzigen. Crevits liet uitschijnen dat ze oprecht gecharmeerd was door Van Eetvelts pogingen, maar zelf probeerde ze met Kris Declercq, de burgemeester van Roeselare, een andere figuur naar voren te schuiven. Declercq bedankte evenwel voor de eer.

Bovendien neemt een deel van CD&V het Van Eetvelt kwalijk dat hij als topman van Unizo, dat zijn wortels heeft in de christelijke zuil, kritisch was over de christendemocraten in de regering-Di Rupo. Zo verklaarde hij tot woede van de partijtop in een interview in 2014 dat de meeste ondernemers voor de N-VA zouden stemmen. ‘Op die partij is hun hoop gevestigd. Veel ondernemers denken dat de N-VA de enige is die iets kan veranderen.’

‘Al snel werd duidelijk dat Van Eetvelt nooit de consensusfiguur kon zijn die hij hoopte te zijn’, zegt een kandidaat. Daarom koos Vincent Van Peteghem, de burgemeester van De Pinte die als leider van de twaalf apostelen naar voren werd geschoven, voor de vlucht vooruit en lichtte hij de pers in over zijn kandidatuur. Bijna op hetzelfde moment deed Katrien Partyka, de burgemeester van Tienen, dat ook. Zij wilde als ‘selfmade woman’ niet dat mannen in achterkamertjes de zaken bedisselen.

Doordat er geen consensuskandidaat kon worden gevonden, haakte Van Eetvelt af. Meer en meer bekruipt velen het gevoel dat Van Peteghem de vooruitgeschoven kandidaat van Beweging.net was. Er wordt gefluisterd dat hij zich al maanden zich aan het voorbereiden was. Hij was ook de eerste die het stille overleg met Van Eetvelt verliet om zichzelf te lanceren.

