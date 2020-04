Hoe goedbedoelde geste voor rusthuisbewoners communicatieramp werd

Om vereenzaamde rusthuisbewoners wat hoop te geven besloot de Nationale Veiligheidsraad bezoek toe te staan in woon-zorgcentra. Noch de experts, noch de overheid toetsten de beslissing evenwel af met de sector, die de hakken in het zand zette.

‘Mensen kunnen sterven aan corona, maar ook van eenzaamheid’, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) twee weken geleden in De Tijd. Begin maart moesten de woon-zorgcentra de deuren sluiten om te vermijden dat bezoekers er het coronavirus zouden binnenbrengen. In veel rusthuizen is het niet geluk het virus buiten te houden, maar overal zitten de bewoners wel alleen. Het zorgpersoneel verzet hemel en aarde om hen te helpen, maar dat is niet hetzelfde als bezoek van familie.

Om de rusthuisbewoners en hun familie wat perspectief te bieden, beslist de Nationale Veiligheidsraad, waarin de federale topministers en de minister-presidenten van de deelstaten zetelen, woensdag om onder strikte voorwaarden bezoek toe te staan in de woon-zorgcentra. Elke bewoner zou het bezoek mogen krijgen van één vaste bezoeker, die zich vooraf moet aanmelden en in de twee weken voor het bezoek geen ziektesymptomen mag hebben gehad.

Expertenadvies

Mensen kunnen sterven aan corona, maar ook van eenzaamheid. Wouter Beke Vlaams minister van Welzijn

De beslissing wordt genomen op basis van een advies van Celeval, de dienst die de vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad voorbereidt. Daarin zetelen topambtenaren van de federale overheid, de regio’s en medewerkers van Sciensano, het wetenschappelijk orgaan dat de overheid adviseert over het coronavirus. De experts raden de politici aan de social distancing-maatregelen die aan maart werden afgekondigde te behouden tot en met 3 mei.

Maar, zo schrijven de experts in hun rapport, ‘Celeval maakt zich zorgen over de effecten van de aan sociale deprivatie grenzende afzondering van bewoners in thuisvervangende zorgstructuren zoals woon-zorgcentra en centra voor personen met een handicap.’ Ze stellen voor na te denken over een bezoekersregeling op afspraak en met social distancing-maatregelen.

Het rapport wordt woensdagmiddag door de federale regering overgemaakt aan de deelstaten. Tijdens de Nationale Veiligheidsraad wordt het voorstel voor de bezoekregeling in de woon-zorgcentra en de gehandicapteninstellingen op tafel gelegd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt een voorstander te zijn. Iedereen stemt in met het punt, in het besef dat de eenzaamheid zwaar weegt op de bewoners van deze voorzieningen.

Psychisch welzijn

Op de persconferentie, die om half zes begint, staat premier Sophie Wilmès (MR) kort stil bij het punt van het bezoek. ‘We kunnen de gevolgen van de inperkingsmaatregelen op het psychisch welzijn niet negeren en zeker niet van die mensen die al kwetsbaar zijn’, zegt ze. Geens tweet dat hij ‘heel blij is dat voortaan elke oudere die in een rusthuis verblijft of die zich niet kan verplaatsen, of elke andersvalide in een instelling het bezoek zal kunnen krijgen van één en dezelfde vertrouwenspersoon'.

We kunnen de gevolgen van de inperkingsmaatregelen op het psychisch welzijn niet negeren en zeker niet bij mensen die al kwetsbaar zijn. Sophie Wilmès Premier

Wilmès zegt niets over de termijn waarop de rusthuizen bezoekers moeten toelaten. Ook is het niet duidelijk of het over een richtlijn of een verplichting gaat. Toch gaan de vragen van de pers nadien eerder over het afgelasten van de zomerfestivals en het uitblijven van duidelijkheid over het openen van de scholen.

Pas nadat Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, de regeling voor de rusthuizen op het radionieuws van acht uur ‘onbegrijpelijk’ heeft genoemd, focust iedereen op de woon-zorgcentra. ‘Ik viel van mijn stoel toen ik het hoorde’, voegt Cloet er in 'De Afspraak' aan toe.

De grootste zorgkoepel van het land, die niet betrokken werd bij het nemen van de beslissing, adviseert haar leden de versoepeling niet uit te voeren. Het epicentrum van de coronacrisis is verschoven van de ziekenhuizen naar de rusthuizen en op het moment dat het aantal dodelijke slachtoffers in de woon-zorgcentra piekt, zijn die niet klaar om bezoek toe te laten.

Vingerwijzen

Hoe is het zo verkeerd kunnen lopen? In de federale regering wordt naar de regio’s gewezen, die bevoegd zijn voor de woon-zorgcentra. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) verklaart donderdagochtend op Radio 1 dat ze ervan uitging dat de regeling was besproken met de sector. ‘Als dat op de tafel van de Nationale Veiligheidsraad komt, ga je er toch van uit dat dat overlegd is tussen de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse overheid. Maar dat is dus niet het geval.’

We kunnen de gevolgen van de inperkingsmaatregelen op het psychisch welzijn niet negeren en zeker niet bij mensen die al kwetsbaar zijn. Sophie Wilmès Premier

Elders in de federale regering is te horen dat de gemeenschappen bij elke beslissing waren betrokken en dat de minister-presidenten zich tijdens de Nationale Veiligheidsraad niet hebben verzet. ‘We gingen ervan uit dat ze hun overleg binnen hun bevoegdheden hadden gedaan, maar zes jaar nadat ze voor de woon-zorgcentra bevoegd zijn geworden kennen ze nog steeds hun bevoegdheden niet.’

In Vlaanderen wordt dan weer gepikeerd gereageerd dat het de zwartepiet krijgt toegespeeld. Er wordt op gewezen dat de Vlaamse regering het rapport van Celeval pas 's middags, goed twee uur voor de start van de Veiligheidsraad, heeft gekregen. Er worden ook vragen gesteld bij het optreden van de experten. Als die aanraden om het bezoek in rusthuizen toe te staan, verwacht je toch dat daar met de sector over gesproken werd, zo is te horen.

Schade beperken

In Vlaanderen wordt woensdagavond meteen operatie schadebeperking in gang geschoten. Een uur nadat Cloet de hakken in het zand heeft gezet, maakt Beke bekend dat hij de beslissing uitstelt. ‘Het bezoek aan woon-zorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Dit is te belangrijk om snel-snel te doen’, tweet hij. Minister-president Jambon volgt hem daar later op de avond in. Vandaag maakt Vlaanderen bekend dat het de regels niet zal aanpassen. Bezoek blijft dus verboden.

Het bezoek aan woon-zorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Dit is te belangrijk om snel-snel te doen. Wouter Beke Vlaams minister van Welzijn

Toch blijft Wilmès de beslissing verdedigen. ‘Er moest iets gebeuren’, zegt ze donderdagochtend op de radio. Snel beslissen is volgens de premier niet nodig, maar ze roept de woon-zorgcentra wel op om na te denken over hoe ze bezoek kunnen toelaten. In Brussel en Wallonië wordt bekeken hoe de rusthuizen toch kunnen worden opengesteld.