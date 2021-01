Hoe klaar is Vlaanderen om snel miljoenen te vaccineren?

Ons land wil vanaf de lente 3,5 miljoen 65-plussers en risicopatiënten inenten via zeker 60 vaccinatiecentra. Vlaanderen stoomt een plan klaar om dat massa-event in goede banen te leiden. Lokaal is er ongeduld omdat de praktische details voorlopig uitblijven.

De opluchting was groot toen België eind december in woon-zorgcentra de eerste vaccins toediende. Logistiek was dat niet zo evident. Die complexiteit is maar een voorsmaakje van wat komt. De lijst met openstaande vragen is lang.

Wie krijgt straks een spuitje?

Na de inenting van bewoners van woon-zorgcentra en zorgprofessionals begint een grootschalige vaccinatie van 3,5 miljoenen Belgen. In eerste instantie worden alle 65-plussers opgeroepen.

Ook risicopatiënten krijgen voorrang. 'Alle volwassen risicopatiënten krijgen in de volgende fase een uitnodiging om zich te laten vaccineren', zegt Jan De Maeseneer, emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de UGent. Concreet gaat dat over alle personen boven 65 jaar die thuis wonen, mensen tussen 18 en 65 met chronische aandoeningen zoals suikerziekte, maar ook bijvoorbeeld een 18-jarige met een ernstige zeldzame ziekte.

Samen met de 65-plussers gaat het om zo'n 3,5 miljoen Belgen. In Vlaanderen gaat het om minstens 20 procent van de bevolking, of 1,3 miljoen mensen.

Waar worden de vaccins toegediend?

De groep moet zich aanmelden in een vaccinatiecentra in de buurt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de steden en gemeenten.

Hoever staan die met de organisatie van grote vaccinatiecentra? Nog niet ver, zo blijkt. 'Ons werd gezegd te wachten met de zoektocht naar een locatie', zegt Nathalie Debast, de woordvoerster van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). 'We wachten op een beslissing. Hoe sneller hoe beter. Maar wij zitten niet in de cockpit.'

Het lokale niveau kijkt daarvoor naar Vlaanderen. 'We leggen de laatste hand een blauwdruk', zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Dat wordt in de loop van volgende week voorgelegd aan de lokale besturen.'

Vlaanderen mikt op 60 vaccinatiecentra. 'Wellicht één vaccinatiecentrum per eerstelijnszone, met de optie op te schalen naar meerdere', aldus Moonens.' In de eerstelijnszones, waarvan Vlaanderen er 60 telt, werken alle zorgverstrekkers uit de eerste lijn - artsen, verpleegkundigen, thuisverplegers - samen.

Bart Tommelein (Open VLD), burgemeester van Oostende, vraag snel duidelijkheid. 'Men kijkt voor alles naar ons. Wij zijn bereid de vaccinaties te organiseren, maar het is wachten op de timing van de Vlaamse overheid.'

Nog een vraag is hoe minder mobiele personen zich naar een vaccinatiecentra zullen verplaatsen. 'Nabijheid is essentieel', zegt Debast. 'Als je 70 procent van je bevolking wil vaccineren, moeten mensen dat dicht bij huis kunnen doen. Anders haken ze af.'

Welke panden komen in aanmerking?

'Daarvoor kijken we naar de lokale besturen', zegt Moonens. 'Die hebben een beter zicht op de geschikte locaties. Wel geven we enkele richtlijnen mee.'

Het vaccin van Pfizer-BioNTech, het enige waarover België momenteel beschikt, wordt bewaard bij min 70 graden. Dat stockeren en bewaren vraagt zorg. 'Dat is niet in elke sporthal te organiseren', zegt Tommelein. 'Je moet een ruimte vinden die je maanden kan vrijstellen. Een sporthal inrichten als vaccinatiecentrum betekent maanden geen sport.'

Ook financieel is het niet evident. 'We moeten een zaal afhuren en alles daarrond organiseren. We verwachten financiële ondersteuning uit Vlaanderen.'

Wie dient het vaccin toe?

'De personeelsbezetting is nog niet ingevuld', zegt Moonens. 'Daarvoor is het nog te vroeg. Sowieso moet voor toezicht een arts aanwezig zijn.'

Dat om op grote schaal en voor een langere periode vaccins toe te dienen naar verpleegkundigen wordt gekeken, is evident. Inclusief thuisverpleegkundigen. 'Onze 24.000 thuisverpleegkundigen staan klaar om een tandje bij te steken', zegt Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis.

Ook over extra profielen wordt nagedacht, omdat bij een mogelijke derde golf de verpleegkundigen volop nodig zijn in de ziekenhuizen. Zo zouden straks ook apothekers, studenten geneeskunde en studenten verpleegkunde een spuitje mogen zetten in de vaccinatiecentra, al wou het kabinet van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dat dinsdag niet bevestigen.

Lukt dat allemaal op tijd?

'We beseffen heel goed dat dat veel werk is op korte termijn', zegt Moonens. Toch blijft hij positief. 'Er is veel energie bij de lokale besturen.' Er wordt gemikt op maart of april.