Hoe sp.a Vandeput bijna deed vallen

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft even gedacht aan ontslag, toen de sp.a uitpakte met mails over gemanipuleer van de legertop in het F-16-dossier. Maar sp.a-voorzitter John Crombez overspeelde zijn hand met nieuwe, maar valse mails.

‘We reageren niet, we kijken gewoon toe hoe de sp.a zichzelf in de prak rijdt.’ Die afspraak werd gisteren gemaakt op het wekelijkse partijbureau van de N-VA. Er was ook wel enig leedvermaak over hoe sp.a-voorzitter John Crombez het slachtoffer werd van zijn ijver om minister van Defensie Steven Vandeput tot een ontslag te dwingen.

Crombez heeft het ontslag vorige woensdag effectief geëist. Hij verantwoordde de vraag met twee nieuwe mails die aangeven dat de legertop studies over een levensduurverlenging voor de F-16-gevechtsvliegtuigen besprak met het kabinet-Vandeput. De minister heeft altijd ontkend dat hij weet had van die studie, die de vervanging van de F-16 door moderne gevechtsvliegtuigen minder dwingend maakt.

In het weekend werd evenwel duidelijk dat er iets mis was met de mails waarop Crombez zich baseerde.

Valse informatie

Het kabinet-Vandeput sprak afgelopen week in De Tijd al over ‘gefabriceerde’ mails. En in het weekend duidde De Morgen op allerhande fouten, waardoor de echtheid onwaarschijnlijk lijkt.

Er werden foute afkortingen van militaire titels gebruikt en de naam van luitenant-kolonel Rudi Decrop was verkeerd gespeld. Decrop is de auteur van de mail over de manipulatie van de legertop over de levensduurverlenging van de F-16’s die aan de sp.a werd bezorgd en de bal aan het rollen bracht.

Crombez geeft intussen toe dat hij de laatste twee mails beter niet had gebruikt. ‘Ik ben niet zeker dat ze authentiek zijn.’

Terwijl hij woensdag op de persconferentie in de Kamer nog beweerde dat hij de bron van de mails kende maar ze niet wilde verbranden door ze vrij te geven, geeft hij nu toe niet te weten wie de afzender is.

Het is alvast opvallend dat ook de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters, twee ex-N-VA’ers, zeggen mails met gelijkaardige valse informatie te hebben gekregen. Maar zij hebben de informatie niet gebruikt omdat ze vonden dat er een reukje aan zat.

Eitje pellen

De vraag luidt inmiddels niet alleen wat Crombez heeft bezield, maar ook wie er belang bij had de valse mails te maken.

Doordat twee politieke opponenten van de N-VA de mails kregen, luidt de complottheorie dat het een N-VA-operatie is. Door de socialisten in de val te laten lopen zou de kritiek op Vandeput worden gesmoord. En met de twee dissidenten Vuye en Wouters heeft de N-VA nog een eitje te pellen.

‘Wat we zien, is een destabiliseringspoging naar twee Vlaamse fracties’, zegt Vuye. ‘Er moet klaarheid komen over het hoe en het waarom van die mails. Ofwel zijn het vervalsingen van bestaande documenten waardoor geen enkele mail nog geloofwaardig is. Ofwel is het een aanval op twee fracties en dan is onze democratie in gevaar.’

Bij de N-VA wordt elke verdachtmaking afgedaan als nonsens.

Dit is amateurisme van het vierde studiejaar. bart de wever N-VA-voorzitter

‘Een 14-jarige ziet na twee minuten dat er iets niet juist is met die mails. Amateurisme van het vierde studiejaar. Als het al een complot zou zijn, is het het slechtste complot dat ik ooit heb gezien’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteravond laconiek in ‘Terzake’.Ma

Machtsstrijd

Andere complottheorieën stellen dat het om een afrekening in de sp.a gaat. Maar Crombez suggereerde gisteravond dat in het leger een machtsstrijd aan de gang is. ‘Je moet kijken wie hier baat bij heeft: zij die heel rustig de nieuwe straaljagers willen bestellen’.

Een andere theorie zegt dat een van de vliegtuigbouwers het dossier naar zijn hand wil zetten met de mails. Het Amerikaanse Lockheed Martin wil nieuwe F-35’s verkopen aan België, het Franse Dassault de Rafale. Allebei hebben ze er belang bij dat een levensduurverlenging van de F-16’s in diskrediet wordt gebracht.

Er hoeft niet per se een politiek manoeuvre achter de mails te zitten. Het valt niet uit te sluiten dat iemand zich interessant wil maken. In militaire kringen wordt gewezen in de richting van kolonel op rust Roger Housen, strategisch adviseur bij de militaire vakbond ACMP.

Hij zou de ophefmakende mail van Rudi Decrop aan de sp.a hebben bezorgd. Het was die mail die moest aantonen dat de legertop wilde verzwijgen dat de levensduur van de F-16’s kon worden verlengd.

'Spuug-en-plaktouw'-nota

Eerder werd Housen al ondervraagd in het gerechtelijk onderzoek naar fake news avant à la lettre met de ‘spuug-en-plaktouw’-nota van 2012. Daarin werd toenmalig minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) verweten te weinig te investeren in het Belgisch leger.

De nota, waarin werd gesproken over tanks die met spuug- en plaktouw aan elkaar worden gehouden, bleek vals. Na een tekstanalyse kwam Defensie bij een tiental mogelijke verdachten uit, onder wie Housen.

Housen ontkent evenwel dat hij de auteur van de spuug- en plaktouwnota was. ‘De zaak is na een gerechtelijk onderzoek zonder gevolg geklasseerd’.

En hij ontkent ook dat hij iets te maken zou hebben met het lekken van mails naar de sp.a. ‘Er zijn intern wel vragen geweest, na mijn optreden in ‘De zevende dag’, met John Crombez. En als Crombez mijn mening vraagt, geef ik die. Maar ik ben geenszins de bron van de mails’, reageert Housen.

Ontslag

Naar de bron achter de e-mails blijft het voorlopig gissen. Wat wel duidelijk is, is dat Crombez met zijn voortvarende communicatie zijn eigen partij in de gracht heeft gereden.

Dat is pijnlijk, want het F-16-dossier stond samen met zijn werk rond de Vlaamse zorgcrisis voor de wederopstanding van de socialisten. Voor het eerst sinds ze in 2014 op de oppositiebanken belandde, kon de sp.a de regering pijn doen. Het leverde Crombez een schouderklopje op van partijcoryfee Louis Tobback, die nochtans kritisch is voor de man die zijn zoon Bruno opzijduwde als partijvoorzitter.

Door naar buiten te brengen dat de F-16’s langer in de lucht kunnen blijven, deed de sp.a Vandeput net voor de paasvakantie wankelen. De socialisten zwaaiden met een studie van Lockheed Martin die aantoonde dat de gevechtsvliegtuigen zonder al te veel extra kosten langer kunnen blijven vliegen. En die informatie leek de legertop te hebben achtergehouden.

De N-VA-minister was compleet verrast en dacht zelfs aan ontslag. ‘Hij heeft toen overwogen of hij nog verder kon functioneren. Wie kon hij nog geloven? Het leek wel een staatsgreep vanuit het leger’, klinkt het in zijn entourage. Op aandringen van zijn partij en na een steun-sms’je van Jo Vandeurzen (CD&V) bleef de Limburger evenwel op post.

Boemerang

Na een interne en een externe audit bleek ook dat er weinig aan de hand was. De informatie over de levensduurverlenging moest niet doorstromen tot bij de minister, was het oordeel. De oppositie sprak in de commissie-Defensie van een doofpotoperatie, maar de angel was uit het dossier.

De sp.a bleef er niettemin op hameren dat Vandeput had gelogen en wel van de studies wist.

Met de nieuwe mails dacht Crombez de scalp van de N-VA’er eindelijk in handen te krijgen. Maar het dossier ontplofte in zijn gezicht.

Ik heb Crombez nog gezegd voorzichtig te zijn, maar hij zat in een tunnel.

‘Ik heb hem nog gezegd voorzichtig te zijn omdat er aanwijzingen waren dat er iets niet klopte met de mails. Maar hij zat in een tunnel’, zegt iemand met wie de sp.a-voorzitter het dossier heeft besproken. In de Wetstraat wordt smalend opgemerkt dat de sp.a - de Antwerpenaar Tom Meeuws indachtig - voor de zoveelste keer een boemerang heeft gegooid die ze keihard in haar gezicht terugkreeg.

Rangen sluiten

Crombez bleef er gisteravond in ‘De afspraak’ bij dat de inhoud van de mails correct is, ongeacht het feit of de mails vervalst zijn of niet. ‘Maar blijkbaar is het belangrijker dat de integriteit van de boodschapper wordt aangetast’, zei hij.