Hoge Raad voor Justitie is tegen extra 'nationaal verkeersparket'

De Hoge Raad voor Justitie spreekt zich uit tegen de oprichting van het nationaal parket voor verkeersveiligheid, dat minister van Justitie Van Quickenborne wil oprichten. 'Het zou beter zijn om de bestaande structuren te versterken en te verbeteren.'

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kondigde eind juli de oprichting van een nieuw landelijk parket voor verkeersveiligheid. Dat moet de verkeersboetes uit het hele land afhandelen.

Justitie verwacht de komende jaren een stijging van het aantal verkeersboetes. Het verkeersveiligheidsparket zou bevoegd worden voor de behandeling van betwistingen, dossiers waarin de identiteit van de bestuurder niet of pas later bekend is en de afhandeling van zaken met een bestuurder buiten de EU. Daardoor zouden de politieparketten meer tijd moeten krijgen om zwaardere overtredingen te vervolgen.

De verschillende politieparketten in ons land hebben de nodige expertise en pakken de strafvordering in verkeerszaken doeltreffend aan Hoge Raad voor Justitie

De vereniging van politierechters liet destijds al twijfel merken: 'We vragen ons eerlijk gezegd wel af of de oprichting van een nieuw parket de beste oplossing is voor de problemen met verkeersdossiers', zei voorzitter Koen Willebrords aan De Tijd. 'Wij pleiten voor een versterking van de individuele parketten.'

Botsen

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) herhaalt dat pleidooi nu in een advies. 'De verschillende politieparketten in ons land hebben de nodige expertise en pakken de strafvordering in verkeerszaken doeltreffend aan. Het zou beter zijn om de bestaande structuren te versterken en te verbeteren, dan om het gerechtelijke landschap nog ingewikkelder te maken', schrijft de HRJ. 'De bevoegdheden die het nationaal parket voor de verkeersveiligheid in het voorontwerp krijgt, zijn trouwens niet duidelijk en kunnen botsen met de bevoegdheden van andere gerechten.'