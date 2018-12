Hoge dieselprijzen doen Brusselse chauffeurs stookolie tanken

De hoge dieselprijzen zetten chauffeurs aan de veel goedkopere stookolie te tanken. Sommige Brusselse tankstations promoten dat. Het is wel illegaal.

De taksen op mazout of rode diesel, die voor het verwarmen van huizen dient, liggen veel lager dan die op de witte diesel, die voor auto's en vrachtwagens bestemd is.

De Brusselse nieuwssite Bruzz ontdekte dat er tankstations in Brussel zijn die stookolie of mazout gewoon promoten aan de pomp. Die rode diesel is expliciet verboden voor auto's of vrachtwagens.

Toch bieden tankstations de huisbrandolie openlijk aan en knijpen een oogje dicht voor de tientallen bestuurders die illegaal bij hen komen tanken. Een journaalploeg van de VRT kon dat met een verborgen camera vaststellen.

Aan de pomp die de journaalploeg bezocht, kostte stookolie bijna 93 cent. Dat is ruim een halve euro goedkoper dan de gewone diesel. Voor een grote vrachtwagen die makkelijk 500 liter kan tanken, levert één tankbeurt al meteen 250 euro ontdoken taksen op.

'Meer en meer mensen komen hier stookolie tanken. Het is goedkoper en even efficiënt als de normale variant', vertelt de uitbater van een van de drie Brusselse tankstations in het Brusselse die stookolie verkopen. De tankstations bieden de stookolie aan, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de klant.

'Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop klanten het gebruiken. Het is illegaal, dat weet iedereen, maar de torenhoge dieselprijzen maken dat mensen bereid zijn meer risico's te nemen', zegt de man aan de redactie van de Brusselse nieuwssite.

Wie betrapt wordt bij een politie- of douanecontrole, riskeert een boete van 500 euro tot 1.250 euro. Grote fraudeurs moeten voor de rechtbank komen en riskeren een boete tot 5.000 euro.

De rode diesel laat een rode kleur achter in de tank van de auto of vrachtwagen en is dus gemakkelijk op te sporen. De FOD Financiën heeft in België via douanecontroles al 763 fraudegevallen met rode diesel vastgesteld dit jaar.

De stookolie die in tankstations aangeboden wordt, is voor bepaalde vrachtwagens, die dat bijvoorbeeld gebruiken voor hun koeling. Het tanken ervan door particulieren is illegaal, benadrukt brandstoffenhandelaarsfederatie Brafco in een reactie.