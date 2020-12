Hogere boetes voor lockdownfeestjes en pandemiewet op tafel

De procureurs-generaal komen dinsdag met een nieuwe rondzendbrief over lockdownfeestjes, drones en invallen in privéwoningen. En er komt een pandemiewet. Dat moet de rust terugbrengen in het ontspoorde debat over de coronahandhaving.

Enkele politiezones, gouverneurs en burgemeesters lieten zich de voorbije weken betrappen op sheriffuitspraken. Aankondigingen over het inzetten van drones met warmtecamera's om illegale kerstfeestjes op te sporen, het tellen van pizzadozen en politie-invallen in privéwoningen volgden elkaar in zo'n sneltempo op dat de indruk werd gewekt dat corona een politiestaat had gemaakt van ons land. Die indruk is bijzonder nefast, aangezien ze het draagvlak voor het volgen van de coronaregels aantast. De Belgen zijn over het algemeen gedisciplineerd in het volgen van de coronaregels, maar drones maken van iedereen een potentiële overtreder.

Nadat de liberalen van premier Alexander De Croo al heel snel beseften dat de perceptie de foute kant uitging en in het parlement afstand namen van dat sheriff-gedrag, zette minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zondag in 'De Zevende Dag' nog eens stevig de puntjes op de i.

Het is tijd om bepaalde burgemeesters en gouverneurs duidelijk te maken: dit is de grens. Vincent Van Quickenborne Minister van Justitie

'Het is tijd om bepaalde burgemeesters en provinciegouverneurs duidelijk te maken: dit is de grens', aldus de Kortrijkzaan. 'Drones kunnen worden gebruikt voor het oprollen van een drugslab, maar ze inzetten als algemeen middel om de coronamaatregelen te controleren is een stap te ver.' En over de vraag of de politie een privé-woning mag binnengaan als duidelijk is dat daar een feestje met te veel aanwezigen aan de gang is, klonk het dat dat alleen kan als de bewoner of de procureur daarvoor de toestemming geeft. Van Quickenborne kondigde verder aan dat hij de procureurs-generaal de opdracht had gegeven de principes van de rechtsstaat nog eens te verduidelijken in een nieuwe rondzendbrief en te onderzoeken of er hogere boetes moeten komen voor de organisatoren van lockdownfeestjes, die nu met de glimlach 750 euro boete betalen.

Pandemiewet

Die procureurs-generaal komen dinsdag met hun antwoord op de vragen van de minister van Justitie naar buiten. Dat zal resulteren in een nieuwe rondzendbrief voor de parketten. Op basis van die richtlijnen zal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vervolgens een ministerieel schrijven richten aan de burgemeesters en politiezones. Ook Verlinden benadrukte maandag dat drones kunnen worden ingezet om winkelstraten te controleren, maar niet om vaststellingen te doen bij mensen thuis.