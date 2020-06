Honderden dossiers over coronanamaakproducten

De politie en de economische inspectie hebben tijdens de coronacrisis al enkele honderden dossiers geopend over nagemaakte of onveilige mondmaskers en handgels. Er lopen ook onderzoeken naar medicijnen die zogezegd helpen tegen corona.

De federale gerechtelijke politie heeft via haar internetspeurders van de sectie i2-IRU, die elke dag op het web patrouilleren, verschillende grootschalige verkopen van nagemaakte mondmaskers en handgels vastgesteld. Volgens de jongste cijfers hebben ze al 242 websites en content op sociale media onderzocht. Dat blijkt uit de gegevens die Open VLD-senator Carina Van Cauter heeft opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

De producten die de politie online heeft gevonden gaan van geneesmiddelen die zogezegd werken tegen corona, zoals chloroquine en ingaron, tot traditionele Chinese medicijnen en voedingssupplementen en thee met niet-gefundeerde medische claims die zogezegd ook tegen corona helpen.

Daarnaast gaat het vooral om chirurgische maskers, testkits voor corona, handgels en de betere FFP2- en FFP3-maskers. Al botst de politie intussen wat minder op oplichtingen met chirurgische maskers, omdat die markt nu gestabiliseerd is.

Ook de economische inspectie, die bevoegd is om de kwaliteit van de mondmaskers FFP2 en FFP3 te controleren, heeft al 72 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de kwaliteit en veiligheid van producten die te maken hebben met de coronacrisis. Er kwamen ook al 71 meldingen binnen over beschermingsmateriaal dat niet deugde, vooral over mondmaskers (54) en handgels (14).

Buitenlandse websites

Online voerde de economische inspectie ook al 36 controles uit, vooral tegen de verkoop van namaak en beschermingsmateriaal dat niet veilig is. Maar het gros van de websites zitten nu eenmaal in het buitenland, vernam Van Cauter van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V).

'Criminele groeperingen blijken munt te slaan uit de pandemie', besluit Van Cauter. 'Ook in ons land is er sprake van grootschalige verkoop van namaakproducten zoals chirurgische maskers, beschermingsmaskers en handgels alsook van namaakgeneesmiddelen. Die handel houdt een groot risico in voor de volksgezondheid. Er zijn geen garanties over de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid.'