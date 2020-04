Hoop op pandemiepiek groeit

Er is een nieuw lichtpunt in de Belgische statistieken over de corona-epidemie. Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames is aan het stilvallen.

Anticoronatsaar Steven Van Gucht kijkt in deze fase van de pandemie prioritair naar de cijfers van de ziekenhuisopnames. Dat zei hij op de dagelijkse update over de coronacrisis van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

In de voorbije 24 uur waren er 574 nieuwe opnames. Dat is een daling van een procentje tegenover donderdag, een stabilisering dus. Het aantal nieuwe opnames is continu 500 à 600 per dag. Dat is nog altijd veel, maar het lijkt erop te wijzen dat de rek stilaan uit de epidemie is.

Nog hoopgevender zijn de cijfers van de opnames over de hele week bekeken. Elke dag lag de gemiddelde groei in de voorbije week lager, tot 1 procent nu. Van Gucht combineert die statistiek met het aantal nieuw geregistreerde besmettingen. Dat waren er gisteren 1.422, het hoogste cijfer in vijf dagen, maar toch ook geen massa meer. 'We doen nu veel meer tests, bijna 4.000 gisteren, en toch stijgt het aantal coronapositieven licht. Dat is ook bemoedigend.'

Druk op ziekenhuizen

1.205 patiënten liggen op intensieve zorg. Dat is een stijging van 5 procent, volledig in lijn met de groei van de voorbije dagen. De druk op de ziekenhuizen, het aantal patiënten en het maximum aan beschikbare bedden op intensieve zorg, stijgt dag na dag een klein beetje. Donderdag was het 52 procent, nu is het 55 procent. Dat kan geen weken doorgaan, want dan ontstaan mogelijk problemen. Maar de boordtabellen lijken aan te geven dat de groei aan het stilvallen is. Dan is er in principe plaats genoeg voor de besmette mensen die nog ziek moeten worden. Al zal het erom spannen en zijn de ziekenhuizen er vrij zeker van dat ze alle bedden goed zullen kunnen gebruiken.

Over de langere termijn bekeken, vertraagt de groei in zowat alle statistieken. Ook de verdubbelingstijd - het aantal dagen waarin de cijfers zoals nieuwe gevallen of patiënten in het ziekenhuis verdubbelen - lijkt stilaan averij op te lopen. Het coronavirus is, als het de vrije loop krijgt, zo besmettelijk dat het zich exponentieel verspreidt. Daarom komt het erop aan die kracht van verdubbeling, waar het virus een meester in is, stil te leggen.

Er zijn opnieuw 132 mensen overleden, wat het totaal op 1.143 brengt. Grote vertraging laten de cijfers over de sterfgevallen nog niet zien. Virologen vrezen dat het hoge aantal dagelijkse slachtoffers nog even aanhoudt.

Peak Pandemic?

Of Peak Pandemic nu echt in zicht is? Moeilijk te zeggen, aldus Van Gucht. 'Het ziet er goed uit, maar je weet het pas als de cijfers beginnen te dalen dat de piek er is geweest. En daar zijn we nog niet.'

Het virus kraakt en piept in zijn voegen, zeggen de experts al dagen. Maar toch zijn er dagelijks nieuwe besmettingen. Hoe komt dat? Steven Van Gucht: 'Het doel van de lockdown was de samenleving op te delen in groepen - gezinnen, rusthuizen, bedrijven - die onderling nog contact hebben, maar amper of toch veel minder met alle andere groepen. Dat moest de verspreiding van het virus vertragen. Uiteraard kunnen zich nog altijd besmettingen voordoen binnen die groepjes, zoals bij gezinnen. Dat verklaart waarom er ondanks de lockdown nog altijd besmettingen zijn. Maar het zijn er dus veel minder dan als er niets zou zijn gedaan.'

De overheid waarschuwt dat het nog geen tijd is om de buikriem te lossen. Zeker nu er een mooi paasweekend aankomt, is de vrees dat veel mensen massaal naar buiten gaan en zich minder aan de regels rond afstand houden. 'Barbecuen mag, maar alleen thuis met je gezin. En picknicken in het park? Verboden, zelfs met de mensen met wie je samenwoont. Blijf thuis', herhaalt het crisiscentrum.