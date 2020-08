Horeca in Antwerpen mag weer langer open

Gouverneur Cathy Berx liet op een persconferentie weten dat de coronacrisis in de provincie Antwerpen door de genomen maatregelen beter onder controle is. Het aantal besmettingen in de provincie daalde volgens Berx over de laatste zeven dagen met 50 procent. De stad Antwerpen blijft wel een zorg. Daar worden nog zeer veel mensen positief getest op corona.