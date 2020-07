Hoven en rechtbanken hekelen corona-chaos bij Justitie

De rechtbanken en hoven van beroep in ons land trekken aan de alarmbel over de ‘chaos’ bij de federale overheidsdienst Justitie sinds de corona-maatregelen van kracht zijn. Dat staat in een brief die De Tijd kon inkijken.

De brief is gisteren verstuurd door de voorzitster van het College van de Hoven en Rechtbanken, Fabienne Bayard, naar minister van Justitie, Koen Geens (CD&V).

Wij kunnen in geen geval onze personeelsleden en onze magistraten de mogelijkheid ontzeggen om vakantie te nemen tijdens de schoolvakantie (zelfs niet als het is om in België te blijven!). Fabienne Bayard Voorzitster College van Hoven en Rechtbanken

‘Wij hebben wat het beheer van de crisis betreft een schrijnend gebrek aan efficiëntie moeten betreuren bij de diensten van de FOD, zowel bij de risicoanalyse als bij de verstrekking aan de rechtscolleges van de nodige middelen om die risico’s te bestrijden’, luidt het. De rechtbanken en hoven hekelen het ‘gebrek aan richtlijnen’ en de wanorde bij leveringen van materiaal. Om die chaos nog deels te beperken en om de veiligheid van de magistraten en gerechtspersoneel te vrijwaren, hebben de hoven en rechtbanken dan maar zelf ingegrepen en hun eigen budgetten gebruikt.

Om de essentiële dienstverlening van onze hoven en rechtbanken te kunnen heropstarten, is er nu nood aan professionalisme, luidt het. 'Dat is van fundamenteel belang om alle actoren gerust te stellen.' Want er zijn nog tal van obstakels voor een veilige heropstart van onze hoven en rechtbanken: te kleine lokalen voor de griffies, een gebrek aan gespecialiseerde poetsploegen, nood aan info over maskers, gels en andere hygiënemaatregelen, de aanwezigheid van publiek in de rechtszalen, het fysiek indienen van stukken, enzovoort.

Vakantie

Het College van Hoven en Rechtbanken wil wel spoedig nadenken over concrete maatregelen om de opgelopen achterstand 'binnen een redelijke termijn af te werken'.