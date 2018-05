'Huidig pensioensysteem is een loterij'

De Academische Pensioenraad, een wetenschappelijk adviesorgaan van de minister van pensioenen, is niet mals voor de recente pensioenhervorming. Ook de vakbonden krijgen een veeg uit de pan.

'Het maatschappelijk debat over de hervorming van ons pensioensysteem zit muurvast. De eenzijdige positionering van de regering en de verkrampte reactie van de sociale partners hebben het onmogelijk gemaakt', schrijven pensioenexperts Bea Cantillon (UAntwerpen) en Erik Schokkaert (KU Leuven) in een nieuwe studie die verspreid is door de Academische Pensioenraad en waarover De Standaard maandag schrijft.

De Pensioenraad is de opvolger van de Pensioencommissie, die onder leiding van wetenschapper en oud-sp.a'er Frank Vandenbroucke een toekomstvisie voor de pensioenen neerschreef. De Pensioenraad adviseert minister van pensioenen Bacquelaine (MR).

De wetenschappelijke raad is met name streng voor het afvoeren van het pensioen op punten, een voorstel van die Pensioencommissie. In dat systeem bouwt iedereen tijdens zijn loopbaan pensioenpunten op, die worden omgezet in een maandelijks bedrag. De regering Michel nam het systeem op in haar regeerakkoord met de bedoeling om het in te voeren tegen 2025. Maar de sociale partners schoten het in januari af. De Pensioenraad is daarover erg teleurgesteld.

Rechtvaardig

De vakbonden vreesden het puntensysteem als een verkapte besparing. Onterecht, zegt de Pensioenraad: 'Het puntensysteem moet de pensioenen juist rechtvaardiger en doorzichtiger maken.'

Maar ook CD&V en Open VLD liepen niet helemaal warm voor het systeem. Zo werd de discussie verlegd naar het debat over de zware beroepen.

Woensdag trekken de vakbonden opnieuw door de straten om tegen de pensioenhervorming te protesteren.

Loterij

Erik Schokkaert, expert sociale zekerheid aan de KU Leuven, is kritisch voor het beleid. 'Ik stel vast dat er voortdurend relatief kleine ingrepen worden gedaan zonder coherente visie', zegt hij in De Standaard. 'Die ingrepen hebben voor sommigen misschien wel grote gevolgen, maar ze betekenen ook dat we nooit tot een samenhangend pensioensysteem kunnen komen.' Hij noemt het huidige systeem 'een loterij'.

De Pensioenraad hekelt ook dat de pensioendiscussie steeds over bedragen gaat. Dat is ongeloofwaardig, vindt Schokkaert. 'Geef pensioenen in verhouding met de welvaart van de rest van de bevolking.'