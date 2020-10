Huisarts zonder mondmasker besmette mogelijk 100 patiënten

In het Oost-Vlaamse Kruisem is een corona-uitbraak terug te brengen naar één arts. De dokter droeg niet altijd zijn mondmasker.

Burgemeester Joop Verzele (CD&V) bevestigt het nieuws.

De link naar de arts werd door de bevoegde diensten al snel gelegd, nadat deze als algemene factor optrad binnen 103 besmettingen die in Kruisem werden vastgesteld.

Uit de communicatie met de besmette personen bleek dat de arts niet altijd een mondmasker droeg wanneer hij patiënten ontving in zijn praktijk.

De man reageert in tranen: ‘Ik krijg doodsbedreigingen. Mijn carrière is voorbij.’ Wat er met de dokter zal gebeuren en of die berispt wordt, is nog niet duidelijk.

Huisartsenvereniging Domus Medica betreurt het voorval ten zeerste. 'Maar wij willen absoluut benadrukken dat dit een uitzondering is en dat de huisartsen er alles aan doen om de patiënten op een veilige manier te ontvangen in de praktijk', klinkt het. 'Het is veilig om naar de huisartsenpraktijken te komen. Wij roepen dan ook op om de zorg niet op eigen initiatief uit te stellen.'