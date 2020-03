Huisartsen mogen uitzonderlijk doktersbriefje geven na telefoontje

Normaal mogen artsen enkel een doktersbriefje geven na fysiek onderzoek. In bijzondere situaties mogen huisartsen teleconsultaties houden, waarbij de patiënt zijn of haar verhaal aan de telefoon doet. 'Verplaatsingen van besmette patiënten of van patiënten van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn met het virus zo veel mogelijk beperken, is een prioritaire maatregel bij de gezondheidsaanpak van deze pandemie', schrijft de Orde in een advies.

De Orde legt wel enkele minimumvoorwaarden op voor een contact op afstand. De arts moet de patiënt en zijn voorgeschiedenis goed kennen, inzage hebben in het medisch dossier en in staat zijn de continuïteit van de zorg te waarborgen. Een arts die telefonisch gecontacteerd wordt, zal altijd de risico's voor de patiënt en voor de gemeenschap moeten afwegen. Artsen kunnen het getuigschrift via de post of langs digitale weg aan de patiënt bezorgen. De arts moet in het dossier van de patiënt noteren dat hij een getuigschrift heeft verstrekt na telefonisch contact. Roel Van Giel van huisartsenorganisatie Domus Medica is tevreden. 'We zijn hier al twee dagen op aan het aandringen', zegt hij. 'Het is echt nodig, anticiperend op volgende stappen. Het belang is niet te onderschatten.'