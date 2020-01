Huiszoeking bij Alain Destexhe in Azerbeidzjan-affaire

Op vraag van het Duitse gerecht is er een huiszoeking uitgevoerd bij ex-MR-politicus Alain Destexhe in het kader van verdachte geldstromen uit Azerbeidzjan. Dat bevestigt het parket van Brussel.

Het Duitse gerecht heeft gisteren in Duitsland én in België huiszoekingen laten uitvoeren bij mensen die betrokken zouden zijn bij verdachte geldstromen uit Azerbeidzjan. Dat gebeurde op basis van onthullingen die De Tijd in 2017 publiceerde samen met het journalistencollectief OCCRP over de 'Azerbaijani Laundromat', op basis van gelekte bankgegevens die de Deense krant Berlingske in handen had gekregen.

De huiszoeking bij Destexhe op vraag van de Duitsers gebeurde op basis van vermeende feiten van corruptie.

Uit dat journalistiek onderzoek bleek dat de Duitse politicus Eduard Lintner, een partijgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, tussen 2012 en 2014 ruim 890.000 dollar had gekregen via verdachte bankrekeningen in Estland. Die rekeningen zouden door het Azerbeidzjaanse regime voor tal van betalingen zijn gebruikt.

Lintner gaf toe dat het gros van het geld afkomstig was van een mee door de Azerbeidzjaanse staat gefinancierde ngo. Dat geld diende volgens hem voor zijn organisatie GEFDAB, die ook een vzw van Stef Goris en Alain Destexhe sponsorde.

16 huiszoekingen

Die Belgische vzw, de European Academy for Elections Observations (EAEO), was in 2010 opgericht door Stef Goris, die liberaal senator was van 1995 tot 1999 en Kamerlid tot 2007, en door voormalig MR-senator Alain Destexhe. De Belgische vzw had een zending georganiseerd om in 2013 de stembusslag in Azerbeidzjan te beoordelen. Zoals verwacht raakte de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev opnieuw verkozen.

Het Brussels parket voerde al een opsporingsonderzoek naar de verdachte geldstromen naar Destexhe en Goris, maar klasseerde het onderzoek zonder gevolg, zoals De Tijd onthulde in maart vorig jaar. Maar het Duitse gerecht heeft een eigen onderzoek geopend naar het Azeri-geld dat stroomde naar Lintner en een andere Duitse politica, CDU-parlementslid Karin Strenz.

In dat Duitse onderzoek zijn gisteren 16 huiszoekingen uitgevoerd, onder andere bij de Duitse politici, maar dus ook bij Alain Destexhe thuis in ons land. Dat bevestigt de woordvoerster van het Brussels parket aan De Tijd en Knack.