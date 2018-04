Huiszoeking bij Tom Meeuws (sp.a)

Het gerecht heeft een huiszoeking gedaan bij het Antwerpse sp.a-kopstuk Tom Meeuws, tweede op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Dat melden de VRT en De Morgen. De huiszoeking kadert in het onderzoek naar gesjoemel met facturen bij De Lijn, waar Meeuws vroeger directeur was.

Vorige maand opende het Antwerpse gerecht een onderzoek, nadat de openbaarvervoermaatschappij begin februari zelf aangifte had gedaan van de zaak. Dat had verregaande politieke gevolgen, want het progressieve kartel Samen van de sp.a en Groen viel uit elkaar vanwege de zaak rond Meeuws.

Meeuws kwam al eerder in opspraak voor de heisa met facturen bij De Lijn. Het Antwerpse sp.a-kopstuk keurde in 2015 als directeur bij De Lijn in Antwerpen een factuur van 664.000 euro van het cultuurhuis De Roma goed, voor de organisatie van het openingsfeest voor de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro.

Het gerechtelijk onderzoek naar Meeuws gaat volgens De Lijn-voorzitter Mark Descheemaecker over meer dan enkel het opknippen van facturen. 'Dat is een technisch elementje in de hele zaak', zei Descheemaecker twee weken geleden aan de VRT. 'We hebben melding gemaakt van verschillende dossiers', aldus Descheemaecker.

Antwerps sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels wil voorlopig slechts kort reageren op de huiszoeking die maandag heeft plaatsgevonden Meeuws, bij de nummer twee op de lijst en lokaal partijvoorzitter. 'We hebben vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek en deze huiszoeking maakt daar deel van uit', zegt ze aan nieuwsagentschap Belga. 'Verder ga ik daar geen verklaring over afleggen.'