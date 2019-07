Huiszoekingen bij BBI-bazen over perslek leiden tot niets

Ruim twee jaar nadat het Brusselse gerecht bij meerdere directeurs van de BBI is binnengevallen, moet het de zaak begraven. Het gerecht was op zoek naar de bron van een perslek.

Op 25 april 2017 liet een Brusselse onderzoeksrechter op grote schaal huiszoekingen uitvoeren bij de top van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Dat was een ongeziene actie in ons land. Speurders vielen binnen in zowel de kantoren van de BBI-directeurs van Gent, Antwerpen en Brussel als in de privéwoningen van de directeurs. Overal namen de politiespeurders documenten en computers mee.

De actie was des te opmerkelijker omdat de huiszoekingen het gevolg waren van een klacht die de top van Financiën enkele maanden voordien, in december 2016, zelf had ingediend bij het Brusselse gerecht. De klacht was ingediend voor schending van het beroepsgeheim, omdat op 26 november 2016 vertrouwelijke informatie van de BBI in De Tijd was uitgelekt.

Monsterclaims

De Tijd had BBI-gegevens te pakken gekregen over meer dan 300 grote bedrijven, bekende instellingen en bedrijfsleiders die in 2014 in het vizier liepen van de BBI. Er zaten grote namen bij zoals Atlas Copco, BP, Sarens, de VUB, AB InBev, Bebat, Healthcity, Unilin, Colgate en het Brusselse Erasmus Ziekenhuis. De buitenwereld kreeg zo voor het eerst zicht op de aanpak waardoor de BBI elk jaar kan uitpakken met meer dan 1 miljard euro aan belastingclaims, waarbij de vraag rijst of die cijfers niet worden opgeklopt met enkele monsterclaims.

De advocaten van de fiscus wilden dat het gerecht nog dieper groef naar de bron van het lek.

De top van Financiën beweerde in zijn strafklacht dat gegevens waren gelekt over zowel lopende als komende acties. Hoewel het gerecht binnenviel bij meerdere BBI-bazen, leefde bij de top van de fiscus een sterk vermoeden dat de controversiële Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen, die deze week trouwens met pensioen gaat, schuilging achter het lek. Anthonissen heeft dat altijd ontkend. Hij moest tijdens zijn verhoor wel uitleg geven over allerlei privéberichten die hij had verstuurd naar journalisten en politici zoals Jean-Marie Dedecker (LDD) en John Crombez (sp.a).

Bron niet gevonden

Het grootscheepse onderzoek blijkt een maat voor niets te zijn geweest. De Brusselse raadkamer heeft onlangs achter gesloten deuren beslist dat het onderzoek niet aan het licht heeft gebracht wie achter de verspreiding van de vertrouwelijke info zat. Uit de beschikking van de raadkamer, die we konden inkijken, blijkt dat de advocaten van de fiscus wilden dat het gerecht nog dieper groef naar de bron van het lek. Maar de raadkamer volgde de stelling van het parket dat de onderzoeksrechter niets meer kon doen om de identiteit van de bron achter het lek te ontmaskeren, ‘gelet op het volatiele karakter van internetgegevens’.